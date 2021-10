Recruté en janvier 2014 pour renforcer le PSG, Yohan Cabaye ne s’est finalement jamais imposé comme un élément majeur du groupe de Laurent Blanc. Malgré un passage en demi-teinte, la presse annonçait en juin dernier, le retour à Paris de l’ancien international Français au poste de… coordinateur sportif du centre de formation et de préformation. 6 ans après son passage en tant que joueur et 5 mois après sa nouvelle prise de fonction, Cabaye est ainsi revenu au micro de Pia Clemens pour France Bleu sur son parcours et sa nouvelle mission au sein de la maison Rouge et Bleu. Extraits choisis ci-contre.

Son arrivée au PSG

« Ce mois de janvier a été très long ! Les discussions ont commencé au début du mois, puis se sont totalement arrêtées. Ensuite elles sont reparties, pour signer finalement le 29 janvier. C’était donc assez long et assez stressant, quand même. Parce que je n’avais qu’une envie, c’était de signer au Paris Saint-Germain. Malgré le fait que ça se passait très, très bien pour moi en Angleterre, et notamment à Newcastle, où j’étais vraiment très épanoui, je voulais franchir un cap. Et jouer pour le Paris Saint-Germain représentait vraiment une étape supérieure dans ma carrière. Et j’avais sincèrement envie de pouvoir vivre ces moments intenses que j’ai pu vivre pendant un an et demi. »

Son ressenti sur ses performances

« Non, non, non. Pendant un an et demi, j’ai quand même fait de bonnes prestations. Mais dans l’ensemble, elles ont été inférieures à ce que j’espérais. Je n’ai pas réussi à m’épanouir comme je le souhaitais pour tout un tas de raisons personnelles que je ne souhaite pas évoquer. Mais ça fait partie d’une expérience pour moi. Et même si je la termine avec un côté négatif parce que je n’ai pas réussi à faire ce que je voulais, je la prends vraiment comme une expérience qui a été bénéfique pour moi. A l’époque, notre milieu de terrain était composé d’un trio qui a marqué les supporteurs et l’histoire du club : Verratti, Matuidi et Motta. C’était presque un mur. C’était impossible de faire sa place dans un trio comme celui-là ! Dans la vie, j’aime à penser que rien n’est impossible. Mais il y a eu les circonstances personnelles que j’évoquais à l’instant. Et c’est vrai que d’arriver en janvier… On pense que le mercato d’hiver est intéressant, mais ce n’est jamais facile. Après, je ne me cache pas derrière des excuses. Je n’ai pas été, moi non plus, parfois, au niveau qu’on espérait. Je n’ai pas réussi à m’épanouir comme je le souhaitais. »

Son retour au PSG et sa relation avec Nasser al-Khelaïfi

« Dans la vie, il n’y a pas de hasard. J’ai toujours cet état d’esprit. Et c’est vrai que j’ai toujours gardé des liens forts avec le président [Nasser al-Khelaïfi]. C’est une personne que j’estime énormément et pour qui j’ai beaucoup de respect. Pour l’homme, mais surtout pour le président qu’il est. Il est visionnaire. Avoir toutes les responsabilités qu’il a et pouvoir toutes les tenir de front, c’est vraiment quelque chose d’énorme. Donc malgré le fait que sur le terrain, ça ne s’est pas passé comme je l’espérais, je pense que mon caractère, ma façon d’être et ma façon aussi, peut-être, de voir le foot, ont laissé un bon souvenir. En tout cas, je prends ça comme une belle marque de confiance.«

Son rôle actuel au PSG

« Comme le nom du poste l’indique, je m’occupe en priorité de la partie sportive : la relation avec les coaches et les joueurs pour les effectifs le week-end, faire le lien entre la direction sportive chez les professionnels et chez nous, au centre de formation, définir et mettre en place un recrutement avec le responsable du recrutement et avec la direction sportive sur les jeunes joueurs qu’on souhaite toucher… Et aussi garantir un gros lien avec les familles. Parce que pour moi, elles sont parties prenantes du projet du joueur. C’est important d’avoir un socle familial solide. Je m’attache donc à essayer de garder un lien très, très proche avec les parents qui souhaitent échanger.«

Sa relation avec Zoumana Camara

« L’entente est très bonne. On s’est connu en club mais on a aussi beaucoup joué l’un contre l’autre. Il y a toujours eu un immense respect et là, ça continue. Papus a vraiment de grandes qualités, en tant que coach et en tant que manager. Il arrive à bien fédérer son groupe. Il arrive surtout à trouver des solutions tactiques à certaines rencontres, qui permettent de pouvoir l’emporter. Et je trouve vraiment très intéressant le début de saison [des U19]. On est premiers et toujours en course pour la qualification en Youth League. Donc c’est vraiment très, très intéressant. Et notre relation est fluide. Que ce soit avec lui ou avec le staff, c’est vraiment top. Chaque jour, c’est vraiment passionnant pour moi. Et chaque jour est aussi différent, le matin, quand j’arrive au Camp des Loges. Donc la relation avec Papus est hyper bonne, comme ma relation avec tous les coaches d’ailleurs, et avec Jean-François Pien, le directeur du centre de formation, et Frank Bentolila, son directeur administratif. Voilà, toutes les relations sont bonnes et c’est super agréable le matin quand je vais travailler !«