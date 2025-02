Cabella : « Safonov fait partie des meilleurs gardiens que j’ai connus »

L’été dernier, le PSG a recruté Matvey Safonov. Rémy Cabella, qui l’a côtoyé à Krasnodar, n’a pas tari d’éloge sur le gardien russe, l’un des meilleurs gardiens avec qui il a joué.

Pour venir concurrencer Gianluigi Donnarumma, le PSG a décidé de miser sur Matvey Safonov. Le club de la capitale a déboursé 20 millions d’euros auprès de Krasnodar pour s’offrir l’international russe. Depuis son arrivée dans la capitale française, Safonov a participé à neuf rencontres. Il a réalisé de belles performances, notamment lors du 32es de finale de Coupe de France contre le RC Lens où il a stoppé deux tentatives lors de la séance des tirs au but. Rémy Cabella, actuel joueur de Lille, a côtoyé Matvey Safonov en Russie. Il s’est montré dithyrambique envers le gardien russe.

« Je sais que c’est un grand gardien »

« C’était mon gardien. On s’est envoyé des messages avant qu’il signe. Quand il était à Krasnodar, il est devenu gardien de la Russie en même temps. Je le kiffais. Je l’ai toujours dit, il fait partie des meilleurs gardiens que j’ai connus, louange Rémy Cabella dans Zack en Roue Libre, émission sur Twitch du streamer Zack Nani. C’est un monstre. Après, c’est un Russe, un joueur étranger qui vient en France. J’ai vu qu’il a fait quelques bons trucs. Je crois qu’en Coupe de France, c’est lui qui a joué. Dès fois, il y a des joueurs qui ont besoin d’un mois, de six mois ou d’un d’adaptation. C’est compliqué quand tu es étranger, la langue, de se mettre en valeur. Je pense qu’il faut un peu de temps. Moi, je sais que c’est un grand gardien et je le kiffe énormément. »