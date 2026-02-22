Cadre du PSG, Joao Neves a prolongé son contrat d’une saison

Arrivé durant l’été 2024 au PSG, Joao Neves s’est rapidement imposé dans le onze de Luis Enrique. Le milieu de terrain a prolongé son contrat d’un an.

Joao Neves est l’un des joueurs les plus utilisés par Luis Enrique depuis son arrivée au PSG durant l’été 2024. L’international portugais, malgré son jeune âge (21 ans), a réussi à s’imposer au sein du onze de départ de l’un des plus grands clubs d’Europe, si ce n’est le meilleur. Avec Vitinha et Fabian Ruiz, il compose le meilleur milieu de terrain du monde. Avec ses performances, il attise les convoitises. Mais le PSG ne compte pas entendre parler d’un départ de son numéro 87.

Lié au PSG jusqu’en juin 2030

Selon les informations du Parisien, Joao Neves aurait prolongé son contrat d’un an, soit jusqu’en juin 2030. Le quotidien francilien indique que si Paris attend souvent la troisième saison pour entamer des négociations ― c’est le cas aujourd’hui avec Bradley Barcola ― elle anticipe le mouvement pour des joueurs aux performances saisissantes et arrivés au plus bas dans la grille des salaires. L’ancien du Benfica possédait le salaire le plus bas du onze titulaire de la finale de la Ligue des champions, avance Le Parisien. Son nouveau classement dans la hiérarchie des salaires le positionne à un niveau davantage en conformité avec son rendement. Une information confirmée par le journaliste spécialiste du mercato, Fabrizio Romano.