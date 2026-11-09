Cadre du PSG, Warren Zaïre-Emery veut désormais s’installer en Bleus

Warren Zaïre-Emery enchaîne les matches avec le PSG. Ses performances lui permettent d’être convoqué en équipe de France même s’il n’a pas encore un statut défini chez les Bleus.

Après une saison 2924-2025 difficile où il avait perdu sa place au profit de Fabián Ruiz au sein du milieu de terrain du PSG, Warren Zaïre-Emery a su rebondir et est devenu le joueur de champ le plus utilisé par Luis Enrique la saison dernière, lui qui alternait entre son poste de milieu de terrain et celui de latéral droit. Lors de ce début d’exercice 2026-2027, le titi parisien enchaîne aussi avec 12 titularisations sur les 16 matches joués par le PSG cette saison. Dans le détail, il a été titularisé six fois au milieu, trois fois comme latéral droit et trois fois comme latéral gauche. Pas l’idéal pour aligner les performances de premier plan, puisque cela implique de se réadapter d’un match à l’autre, voire d’œuvrer dans un certain inconfort quand il est lancé à gauche, estime L’Equipe.

Zinédine Zidane veut le faire jouer au milieu de terrain

Le quotidien sportif explique que dans son entourage, on estime qu’on voit actuellement « 70 % » de son potentiel et que s’il enchaînait à son poste, il pourrait être « plus impactant ». L’intéressé ne s’en formalise pas, fidèle à l’esprit collectif qui le nourrit depuis ses jeunes années. Il est conscient qu’il évolue dans un environnement ultra-concurrentiel au PSG, se dit toujours prêt à donner un coup de main et savoure son temps de jeu conséquent. Un de ses prochains objectifs est de devenir à présent un joueur important aussi chez les Bleus, assure L’Equipe. L’arrivée de Zidane pourrait rebattre les cartes et lui ouvrir d’autres opportunités. Zaïre-Emery a d’ailleurs été content d’entendre que le Ballon d’Or 1998 prévoyait de le faire jouer à son poste de prédilection en équipe de France. Mais s’il doit dépanner ailleurs pour aider l’équipe, comme toujours, il le fera sans rechigner, conclut le quotidien sportif.











