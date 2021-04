Le RC Lens se déplace sur la pelouse du Parc des Princes samedi après-midi dans le cadre de la 35e journée de Ligue 1. Deux jours avant cet affrontement, Yannick Cahuzac s’est présenté devant la presse, comme son entraîneur. Le capitaine lensois estime que le PSG sera au rendez-vous malgré sa défaite contre City hier.

“C’est un bon match à jouer contre une très grande équipe. Après, on le prépare comme les matches précédents. Arbitre pour la course au titre ? Oui on en est conscient. On joue les trois premiers lors de nos quatre derniers matches. Mais après, on se concentre sur nous-même. On va essayer de prendre le maximum de points possible pour essayer de finir le plus haut possible. On reste concentré sur nous et notre fin de saison excitante. […]On peut se dire que comme Paris a perdu hier, c’est peut-être le bon moment mais bon on sait que souvent, quand une équipe perd elle a envie de se révolter.“

Le milieu de terrain lensois qui est ensuite revenu sur la victoire au match aller (1-0, 2e journée). “Ça a été une belle victoire, il y avait encore du monde dans les stades. Cela nous avait lancés sur une bonne série. Après, c’était en début de saison et je pense que l’on n’est pas forcément la même équipe qu’en début de saison. Je pense que l’on a plus de maturité et je pense que nous sommes meilleurs. Après, c’était un match de début de saison. Samedi, ce sera un tout autre match. Des séquelles mentales après City ? Non, rien n’est joué. Ils ont encore un match retour. Je pense qu’ils doivent fonder beaucoup d’espoirs sur le match retour. On reste concentré sur nous-même parce que ça reste une grande équipe, qui est encore en lice dans trois compétitions. Ils ont un grand effectif avec des joueurs de qualité. Cela ne sert à rien de se focaliser sur eux. Peu importe les joueurs qui seront alignés, ça sera forcément une grande équipe. À nous de faire le maximum pour prendre des points face à ces grands joueurs.“