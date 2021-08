Paris attend Lionel Messi, le PSG attend Lionel Messi. La capitale espère voir la star argentine dans les prochaines heures pour y signer. Mais le moment est encore aux détails contractuels à régler. Car forcément il est question de gros sous. Spécialiste de l’économie du sport, Virgile Caillet a expliqué à Franceinfo que le mariage entre Leo Messi et le PSG était une affaire… “Ça va être extrêmement bénéfique pour toutes les parties : à la fois pour le PSG, on le sait, c’est démontré, grâce à tous les revenus additionnels que cela va générer. Les revenus que procurait Messi à Barcelone sont estimés à environ 100 millions d’euros.” Pour le joueur, c’est “une excellente opportunité pour relancer sa carrière. Ce phénomène de nouveauté va permettre de relancer la vente de maillots à l’effigie de Lionel Messi. Ça fait quand même 20 ans qu’il était au Barça. Et là, il y a un certain nombre de jeunes du monde entier qui vont vouloir changer un peu leur garde-robe !”