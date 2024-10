Calendriers surchargés : La FIFA devant la justice !

Les plaintes autour des calendriers surchargés se multiplient ces derniers mois et le dossier pourrait prendre une autre tournure. Les syndicats déposent plainte contre la FIFA.

S’il ne semblait pas jusque-là être pris très au sérieux par les plus hautes instances, le dossier des calendriers surchargés dans le football pourrait prendre une toute autre tournure dans les prochaines semaines et prochains mois. En effet, ce lundi 14 octobre, l’European League, syndicat qui regroupe les principaux championnats européens, et la FIFPRO Europe, ont déposé une plainte auprès de la commission européenne de Bruxelles contre l’imposition par la FIFA du calendrier international des matchs. La plainte porte notamment sur la Coupe du Monde 2026 et la Coupe du Monde des Clubs, dont la première édition devrait se tenir 15 juin au 13 juillet 2025 aux Etats-Unis. Selon les deux dépositaires de la plainte « ce calendrier sursaturé met en danger la sécurité et le bien-être des joueurs. Il menace aussi la durabilité économique et sociale des compétitions nationales appréciées depuis des générations par les fans en Europe et dans le monde entier« .

Le calendrier, mais pas que …

Outre le calendrier surchargé, l’European League et la FIFPRO dénoncent un conflit d’intérêt du côté de la FIFA. En effet, la plus haute instance du football au monde étant l’instance de gouvernement mais également organisatrice de plusieurs compétitions. Ainsi il est reproché à la FIFA d’avoir utilisé son pouvoir pour promouvoir ses propres intérêts commerciaux, au détriment des joueurs ou des ligues. La plainte déposée mentionne également la possibilité d’ajouter les syndicats de joueurs et de ligues dans les processus de décisions concernant les calendriers.