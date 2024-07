Camara : « Je suis reconnaissant envers le PSG »

Entraîneur de l’équipe U19 du PSG depuis trois ans, Zoumana Camara n’entraînera plus les titis parisiens la saison prochaine. Il s’est confié sur son choix de partir du PSG après 17 ans au club.

Arrivé au PSG en tant que joueur en 2007, Zoumana Camara y a pris sa retraite en 2015. Il a ensuite directement intégré le staff de Laurent Blanc, puis celui d’Unai Emery et de Thomas Tuchel. En 2021, il s’est vu confier le poste d’entraîneur de l’équipe U19 du club de la capitale. En trois ans, il a entraîné plusieurs joueurs qui ont eu leur chance en professionnel (Warren Zaïre-Emery, Senny Mayulu, Yoram Zague, Ethan Mbappé…) et a remporté le titre de champion de France U19 cette saison. En fin de contrat le 30 juin, il a décidé de ne pas prolonger l’aventure sur le banc parisien. Il aspire à entraîner au plus haut niveau. Dans une interview accordée à l’Equipe, Papus Camara est revenu sur ses dix-sept ans au sein du PSG.

17 ans au PSG

« Quand j’ai signé en 2007, jamais je n’aurais imaginé être encore au PSG en 2024. C’était un objectif et un rêve pour moi d’y signer en tant que natif de Colombes (Hauts-de-Seine). J’aime les images : j’en retiens une, celle du manager d’hôtel. Avant de le devenir, tu passes par différents postes, au room-service, voiturier, restauration… Moi, j’ai été joueur, puis adjoint et enfin entraîneur, j’ai pu faire mienne mon expérience en faisant ce qui me ressemble et en fonction de mes convictions. J’ai connu un PSG où il fallait se battre pour qu’il ne descende pas. Puis la transition avec la reconstruction d’un grand club français et européen. Je dis reconstruction car j’ai connu les années Ginola, Weah quand le PSG était un grand d’Europe. Ces deux facettes ont constitué une richesse dans ma formation. »

Que représente pour vous cette longue fidélité au PSG ?

« Le club m’a beaucoup donné en tant que joueur, m’a permis de devenir adjoint puis de diriger les U19. J’ai un sentiment de fierté. Je suis reconnaissant envers le PSG mais pas redevable, car je lui ai aussi beaucoup donné. Aujourd’hui, je suis arrivé au bout du processus de construction. »

Certains jeunes qu’il a entraîné ont rejoint le groupe pro

« Je suis satisfait d’y être parvenu, d’autant que le fossé est important au PSG entre les U19 et les professionnels puisqu’il n’y a pas de réserve. Cela valorise le travail de la formation et cela montre aussi aux autres jeunes que c’est possible. Mon travail est de sortir des jeunes, mais on peut former et gagner aussi. Je leur disais souvent : « Vous avez une valise avec vous. Essayer de la remplir le plus possible pour arriver en pro avec de la détermination, de l’abnégation, le sens du sacrifice, de la patience, un travail tactique. »

Pourquoi quitter le PSG ?

« C’est l’heure, je suis prêt à entraîner chez les professionnels. Je n’ai pas la prétention de dire en Ligue 1 ou à l’étranger mais je suis prêt à prendre un projet. Metz, Guingamp ? Ce sont deux projets qui m’intéressaient mais ça n’a pas abouti. J’ai eu d’autres offres que j’ai déclinées parce qu’elles ne me correspondaient pas. Là, je vais partir en vacances avec ma famille pour la première fois en août depuis seize ans.«