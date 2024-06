Ce dimanche, les U19 du PSG ont été sacrés champions de France après une victoire face à l’AJ Auxerre. Et le coach, Zoumana Camara, a affiché sa fierté après ce succès.

La catégorie U19 attendait ce moment depuis 2016. Après un échec en finale la saison passée face au FC Nantes (2-1), les Titis du PSG ne voulaient pas se manquer une deuxième fois d’affilée en finale du championnat national. Face à l’AJ Auxerre, les joueurs de Zoumana Camara sont parvenus à s’imposer sur le score de 3-1 après avoir été menés au score. Senny Mayulu, doublement décisif avec une réalisation et un centre sur le but contre son camp auxerrois, et Mahamadou Sangaré ont permis aux Rouge & Bleu de soulever ce trophée pour la cinquième fois de leur histoire (2006, 2010, 2011, 2016 et 2024).

« Ils ne se sont jamais démobilisés »

Après la rencontre, le coach, Zoumana Camara, a exprimé sa joie d’avoir remporté ce titre de champion de France, au micro de PSG TV. « Il y a beaucoup de fierté. D’où ils sont partis les gamins et où est-ce qu’ils sont arrivés, honnêtement, c’est largement mérité. Aujourd’hui (dimanche), dans le contenu, la personnalité, la manière de jouer, la maîtrise, et même l’aspect émotionnel, on était menés au score et ils ne se sont jamais démobilisés. Ils sont restés tranquilles et on est logiquement revenus au score pour ensuite prendre l’avantage. Ce que l’on peut regretter, et c’est un peu à l’image de notre saison mais c’est encore des jeunes joueurs, on sent qu’on ne tue pas les matches quand on doit le faire. On laisse toujours planer ce doute que l’adversaire peut revenir, mais là ça n’a pas été le cas donc c’est très bien. »

Zoumana Camara a aussi expliqué l’importance de former des jeunes pour le monde professionnel. « C’est une grosse fierté. Quand on gagne c’est simple de le dire mais la réalité c’est que l’objectif ce n’est pas de gagner tant de trophées, c’est de les former pour qu’ils arrivent au plus haut niveau et qu’ils intègrent l’équipe première pour la plupart. Et après, s’ils ne peuvent pas atteindre l’équipe première, qu’ils fassent une carrière peut-être ailleurs mais dans le monde professionnel. Si on peut valider cette formation avec des titres, c’est aussi formateur parce qu’il y a une intensité dans le jeu et une tension avant la préparation de ces matches qui peuvent aussi les aider dans ce développement. Donc, si on peut faire les deux, tant mieux. »