Ce dimanche, les U19 du PSG sont venus à bout de l’Olympique de Marseille pour accéder à la finale du championnat face à Auxerre.

Les jeunes du PSG ont pris leur revanche face à l’Olympique de Marseille. Après une élimination en Coupe Gambardella en février dernier, les joueurs de Zoumana Camara retrouvaient leurs rivaux au Campus PSG à l’occasion de la demi-finale du championnat U19. Logiquement vainqueur sur le score de 2-0, le club parisien affrontera l’AJ Auxerre en finale de la compétition le 16 juin prochain. Après la rencontre, le coach des U19, Zoumana Camara, s’est exprimé sur la performance de ses joueurs, dans des propos accordés à Le Parisien.

À voir aussi : Zoumana Camara va quitter son poste d’entraîneur des U19 du PSG

S’agissait-il d’une revanche après l’élimination en Coupe Gambardella ?

« Je ne voulais pas parler de revanche parce qu’il s’agit d’une autre compétition. Il s’agissait de se souvenir de ce qui avait bien fonctionné et moins bien en Gambardella afin de s’améliorer dans cette présente compétition. C’est ce que nous nous avons su faire, en nous faisant respecter à la maison. »

Les satisfactions du match

« L’état d’esprit m’a plu. Mon équipe a joué avec de la personnalité. Elle a essayé de ressortir les ballons. Elle a été disciplinée. On avait un plan de jeu : ne pas aller forcément les chercher tout de suite, mais rester bien en bloc et récupérer des ballons pour se projeter ensuite. Le petit bémol, c’est qu’on a mis du temps à mettre ce deuxième but, alors qu’on a eu beaucoup de situations. Mais on a forcé le destin et su gagner ce match… »

Craint-il la réclamation déposée par l’OM (à cause d’un soucis de numéro de maillot au PSG) ?

« Il s’agit d’une erreur de numéros. Dans la précipitation, deux de nos joueurs (entrants) ont inversé leur maillot. La confusion a duré quelques minutes, puis ils ont rechangé leurs maillots. L’OM est dans son droit en déposant réclamation, mais nous avons gagné sur le terrain à la loyale et il faut aussi l’accepter. »

L’apport de Zague, Mayulu et Ethan Mbappé

« Ils apportent de la confiance, de la qualité technique, du volume supplémentaire. Mais on peut constater que ce sont eux qui crampent avant les autres. Ils ont joué au plus haut niveau, parce qu’ils le méritent de par leur potentiel et leur talent. Mais à ne pas jouer tous les week-ends, il arrive qu’ils pêchent par rapport à de jeunes joueurs qui jouent régulièrement. Cela étant, quand ils sont là, l’équipe est différente. »

Le départ d’Ethan Mbappé

« Je n’en sais pas plus que vous sur l’avenir d’Ethan. Ce que je peux dire, c’est que le gamin doit suivre son propre chemin, ici ou ailleurs. Il a du talent, de la qualité. C’est un joueur important dans notre effectif et notre équipe. Il le montre au quotidien. Il se développe de plus en plus, il va très vite avec le ballon et a une énorme qualité de passe. »