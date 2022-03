C’est la fin de l’aventure pour les titis en Youth League. Après sa brillante qualification face au FC Séville au tour précédent (2-0), le PSG s’est incliné lors des quarts de finale de la compétition. Dominateur en première période, les Rouge & Bleu se sont effondrés en deuxième période et ont perdu par deux d’écart (1-3). Plutôt satisfait de ses joueurs et impressionné par les qualités physiques et techniques du RB Salzbourg, Zoumana Camara s’est exprimé devant la presse. Présent sur place, nous avons pu récupérer ses impressions. Extraits choisis.



L’élimination :

« Déjà, j’ai félicité les joueurs parce que le parcours était bon. Mais plus on avançait dans la compétition, plus on pouvait sentir la jeunesse de notre équipe. On a le sentiment aujourd’hui d’avoir affronté des adultes, des joueurs avec beaucoup plus de maturité, qui dans l’impact et l’intensité physique sont capables de répondre pendant 96 ou 97 minutes. Nous, on peut élever notre niveau. On l’a fait pendant 45 minutes, mais il fallait tuer le match. On a eu les situations, et on ne l’a pas fait. C’est là que sont les regrets parce qu’il y a deux occasions de Michut et une de Yansané qu’il ne cadre pas. Quand on a les situations pour mettre KO l’adversaire, il faut le faire. L’égalisation est discutable, mais on ne va pas se cacher derrière ça. Ils ont logiquement remporté le match parce que physiquement et dans l’impact ils sont plus mûrs et plus forts.«

Une faute sur Zaïre-Emery ?

« Oui, il y avait faute. L’arbitre laisse l’avantage et derrière le ballon est perdu, mais pour moi il doit revenir à la faute. […] Une influence sur le match ? J’avais dit dans la semaine, zéro excuse. On ne va pas se cacher derrière ça. C’est trop facile. À la mi-temps, il y avait 1-1, on n’était pas éliminés. C’est un fait de jeu qui aurait très bien pu tourner en notre faveur, ça tourne pour eux et ça fait partie du jeu. Ils en vivront d’autres des frustrations comme ça. Il faut apprendre à les surpasser et continuer à jouer.«

Le parcours de Youth League

« Ça change des matchs de championnat qu’ils ont l’habitude de jouer. On a pu voir que certains ont fini avec des crampes. Ce sont des matchs qui vont leur servir pour la suite. Dans l’effectif, près de 60 % des joueurs peuvent rejouer la Youth League la saison prochaine. C’est bien qu’ils se confrontent à des joueurs capables de mettre de l’impact, et ça les fait progresser beaucoup plus vite. C’est formateur, ça les aide. Pour moi aussi c’est intéressant.«

L’absence de Xavi Simons

« L’impact est grand pour nous. Xavi est important dans notre équipe. En Youth League, avec et sans Xavi, c’est une équipe différente. Il ne faut pas se voiler la face et être réaliste, mais on était capables de passer sans lui.«

Son avenir

« J’ai deux ans de contrat avec le club et je pense que je vais les honorer oui. Aujourd’hui je suis dans la saison, je suis à fond dedans. C’est ma première saison avec cette équipe. À vrai dire, je ne me pose pas la question, mais je n’envisage pas de quitter le club. »