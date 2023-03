Le PSG possède un vivier très prometteur parmi ses jeunes du centre de formation. À ce jour, certains commencent à accumuler du temps de jeu avec les professionnels. Et Zoumana Camara a apporté son analyse sur quelques Titis.

Cette saison, le PSG a décidé de mettre en place un groupe Elite afin de permettre à certains jeunes prometteurs de côtoyer quotidiennement le groupe professionnel. Et lors de cet exercice 2022-2023, deux jeunes ont pu obtenir du temps de jeu : Warren Zaïre-Emery (17 ans) et El Chadaille Bitshiabu (17 ans). De son côté, le frère de Kylian Mbappé, Ethan Mbappé (16 ans), commence peu à peu à intégrer le groupe professionnel afin de faire le nombre en cas de nombreuses absences. Dans le podcast « Scouting » de RMC Sport dédié aux jeunes talents du foot, l’entraîneur des U19 du PSG, Zoumana Camara, a apporté sa vision sur le développement de ces trois joueurs. Extraits choisis.

« Zaïre-Emery représente le comportement, l’attitude, le sérieux et la discipline »

« C’est le type de joueurs qu’on a envie d’utiliser à toutes les sauces parce qu’il est performant (…) Zaïre-Emery est un joueur qui est cité comme exemple. Mais le point sur lequel je le cite en exemple, ce n’est pas seulement sur son football. Alors oui, les joueurs le voient, c’est concret, il joue et il est performant mais il l’est encore plus pour tout ce qu’il a fait en dehors du football. Warren, c’est un exemple qu’on peut prendre et que le club doit utiliser, doit mettre en avant, parce qu’il représente le comportement, l’attitude, le sérieux et la discipline. Il n’y a pas de hasard dans le sport de haut niveau. Le talent seul ne peut pas faire qu’on puisse jouer de manière aussi précoce. Il y a d’autres choses autour. Et c’est ce qu’on essaie de donner à nos jeunes joueurs. Bien sûr, c’est le temps qui fait les choses mais il faut faire en sorte qu’ils arrivent le plus tôt possible à gagner en maturité et à comprendre que ce travail ils veulent en faire leur métier. Du coup, il y a des sacrifices à faire et on ne peut pas toujours faire ce qu’on aime. Parfois il faut travailler dans les choses qu’on aime moins ou qu’on n’aime pas, et ça va leur servir. Et Warren, il a compris cela très vite et cela est intégré en lui. La polyvalence de Warren est liée à sa maturité et à sa fiabilité. On sait que le rôle de piston n’est pas son poste, mais il va avoir un rendement dans ce rôle et tu sais que tu ne seras pas déçu. Limite, il pourra te donner plus sachant que son poste est milieu relayeur voire milieu défensif. Il a déjà acquis cette fiabilité, quel que soit le poste ou le niveau que demandera le match ou le jeu. »

🚨 | Warren Zaire-Emery a été élu pépite du mois de février en @Ligue1UberEats 💎🇫🇷 pic.twitter.com/ljPBf5DeR2 — Canal Supporters (@CanalSupporters) March 7, 2023

« Bitshiabu est encore dans une phase de développement »

« Bitshiabu, c’est autre chose, c’est différent. Il est encore dans une phase de développement où il doit encore s’améliorer. Il doit encore travailler des choses. Du coup, les matchs peuvent être parfois ‘up and down’. Ce qui est tout à fait normal à son âge. L’exigence que demande les matchs en pro est différent. Quand il est comme ça en jeune, il y a le gabarit qui peut rattraper les choses. Là, ça ne pardonne pas en pro. Il est encore dans une phase où c’est un énorme potentiel, mais il doit encore franchir des étapes pour gagner en fiabilité et en stabilité dans ses performances. »

« Ethan Mbappé doit tracer son propre chemin »

« Ethan Mbappé est un très jeune joueur, qui continue à se développer. Il a une qualité de passe, une bonne qualité de relance, joue très bien entre les lignes. Il doit améliorer sa qualité de jeu long, notamment dans la dernière passe. Il a tendance à les faire au sol, alors que ce sont des ballons qui doivent parfois arriver au-dessus. Il a un bon volume de jeu. Il doit aussi gagner en agressivité positive, mais c’est aussi dû à son développement. Il n’a que 16 ans, il continue à grandir, il faut qu’il s’étoffe un peu, qu’il s’épaississe un peu. Mais il a un très bon état d’esprit, et ce n’est pas facile par rapport au contexte et à Kylian. C’est une évidence, je lui dis, il le sait, il doit tracer son propre chemin. Il peut remercier le bon Dieu d’être gaucher et de ne pas jouer au même poste que son frère. Au moins, il n’y a pas de comparaison possible, il trace son chemin au milieu de terrain, c’est bien pour lui. »

Un podcast à retrouver en intégralité sur le site de RMC Sport.