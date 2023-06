Campos concentré à 100% sur le projet du PSG

Vivement critiqué depuis son arrivée au PSG, Luis Campos reste concentré sur le projet parisien et n’envisage pas de quitter les Rouge & Bleu.

Le PSG compte lancer les grandes manoeuvres après une saison 2022-2023 morose. Vivement critiqué depuis la prise de ses fonctions à l’été 2022, Luis Campos se concentre depuis plusieurs semaines sur de nombreux dossiers, dont celui de l’entraîneur. Le conseiller sportif travaille également sur les nombreuses pistes du mercato et aurait déjà bouclé l’arrivée de plusieurs joueurs comme Milan Skriniar, Manuel Ugarte et Marco Asensio. Cependant, son travail est souvent pointé du doigt. Proche de Kylian Mbappé, dont l’avenir au PSG reste toujours aussi flou, le Portugais voyait ses dernières heures des rumeurs surgir sur son possible départ des Rouge & Bleu. Mais, le dirigeant parisien reste focus sur sa mission.

À voir aussi : PSG : Aucun ultimatum pour Kylian Mbappé

Luis Campos n’envisage pas de quitter le PSG

En effet, comme le rapporte Fabrizio Romano, Luis Campos n’envisage pas de quitter le PSG. Le Portugais de 58 ans est pleinement concentré sur le projet parisien. L’ancien dirigeant du LOSC « s’occupe du mercato parisien et rien n’a changé du tout », malgré les récentes rumeurs sur un possible départ, précise le spécialiste du mercato. Également en poste au Celta Vigo, Luis Campos est donc focus sur les besoins du PSG lors de ce mercato estival. Le dirigeant portugais ne devra pas se manquer pour améliorer qualitativement l’effectif des Rouge & Bleu, après deux premiers mercato jugés très décevants.