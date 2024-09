Campos : « Enrique ? On a besoin de ça à Paris en ce moment »

Luis Enrique a rejoint le PSG il y a un peu plus d’un an. Le coach espagnol côtoie Luis Campos depuis l’été 2023. Le conseiller sportif des Rouge & Bleu est impressionné par l’ancien sélectionneur de la Roja.

Après une saison 2022-2023 compliquée, le PSG a fait le choix de nommer Luis Enrique sur son banc. Le coach espagnol a réussi une très belle saison 2023-2024 avec trois trophées remportés (Trophée des Champions, Ligue 1, Coupe de France), une demi-finale de Ligue des champions et le retour d’un jeu attrayant sur le terrain.

« C’est incroyable »

Le coach espagnol a aussi travaillé étroitement avec Luis Campos sur le recrutement des joueurs. Le conseiller sportif du PSG n’a pas tari d’éloge au moment d’évoquer l’ancien entraîneur du FC Barcelone. « Je ne savais pas qu’un être humain avec autant d’énergie comme lui pouvait exister. C’est incroyable. On a besoin de ça à Paris en ce moment », lance Luis Campos dans un extrait du documentaire de Movistar qui a suivi le coach du PSG pendant une saison et qui sera diffusé le 30 septembre. Sur les mots du conseiller sportif, on voit Luis Enrique aller marcher pieds nus sur les pelouses du Campus de Poissy sous une pluie battante.