Campos explique n’avoir pas peur avant Dortmund, et évoque la piste Moscardo

Mercredi soir (21 heures, Canal Plus, RMC Sport 1), le PSG joue son printemps européen sur la pelouse de Dortmund. Luis Campos se veut rassurant avant ce choc.

Dans trois jours, le PSG se rend à Dortmund pour y défier le Borussia dans le cadre de la sixième et dernière journée de la phase de poules de la Ligue des champions. Actuellement deuxième de son groupe, le club de la capitale peut se qualifier en huitièmes de finale de la compétition et même terminer premier en cas de succès au Signal Induna Park. Les Parisiens seront assurés d’être en huitièmes de finale si Newcastle et le Milan n’arrivent pas à se départager dans l’autre rencontre du groupe. Les Parisiens ont donc leur destin entre leurs mains. Présent au Parc des Princes hier, Luis Campos – le conseiller sportif des Rouge & Bleu – a évoqué ce choc au micro de Canal Plus. « On n’a pas peur. C’est un match excitant à jouer. C’est comme ça que l’on doit le regarder. Ça va nous faire grandir. Je pense et je crois, et tout le monde croit que l’on va passer. »

🚨🎙️Luis Campos : « Gabriel Moscardo ? Le psg, comme un grand club mondial est obligé d’être informé de tous les grands talents. »



« Est ce qu’on l’a déjà signé ? Et… (il laisse un temps) Non !

Si c’était signé vous le sauriez et on ne peut pas, le mercato n’est pas ouvert ! »… pic.twitter.com/0zOoUg2RbZ — Canal Supporters (@CanalSupporters) December 9, 2023

« Moscardo ? Si c’était signé, vous le sauriez »

Le conseiller sportif du PSG a également été interrogé sur la piste menant à Gabriel Moscardo. Depuis plusieurs jours, le nom du milieu de terrain des Corinthians (18 ans) est associé au PSG. On dit même que l’affaire serait pratiquement bouclée et que le joueur signerait à Paris lors de ce mercato hivernal, mais qu’il ne rejoindrait les Rouge & Bleu qu’en juin 2024. « Gabriel Moscardo ? Le PSG, comme un grand club mondial, est obligé d’être informé de tous les grands talents. Est-ce qu’on l’a déjà signé ? Et… (il laisse un temps) Non ! Si c’était signé, vous le sauriez et on ne peut pas, le mercato n’est pas ouvert. »

