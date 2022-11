Campos : « Kylian Mbappé se porte très bien au PSG »

Kylian Mbappé aurait pu rejoindre le Real Madrid l’été dernier. Mais l’attaquant (23 ans) a préféré prolonger son contrat avec le PSG. Interrogé sur la possibilité de voir l’international français rejoindre les Madrilènes dans un futur proche, Luis Campos a expliqué qu’on ne connaissait pas l’avenir.

Kylian Mbappé a fait l’actualité mercato quasiment tous les jours pendant les six premiers mois de l’année 2022. En fin de contrat le 30 juin 2022, l’attaquant était entre une prolongation de contrat avec le PSG et un départ libre au Real Madrid. Et après une très longue réflexion, il a décidé de prolonger son contrat avec les Rouge & Bleu jusqu’en juin 2025. Un choix qui n’a pas plus du côté de l’Espagne. Pour autant, les dirigeants madrilènes n’ont pas abandonné la piste et reviendront à la charge dans les prochaines années pour enrôler l’un des meilleurs joueurs du monde.

« À Paris, ils doivent profiter d’avoir l’un des meilleurs, sinon le meilleur du moment«

Luis Campos, conseiller sportif du PSG a été interrogé sur la possibilité de voir l’ancien monégasque jouer un jour au Real Madrid. « Il a pris sa décision et en ce moment il se porte très bien au PSG. À Paris, ils doivent profiter d’avoir l’un des meilleurs, sinon le meilleur du moment. Mais dans le futur, je ne sais pas« , explique le dirigeant portugais pour l’émission El Partizado de Cope de la radio hispanophone Cadena Cope. Pour rappel, le dirigeant du PSG avait estimé il y a quelques jours que Kylian Mbappé n’était qu’à 40 ou 50% de son potentiel. « Mbappé n’est encore qu’à 40 ou 50 % de son potentiel. Et je lui dis ça tous les jours. Il peut encore donner beaucoup plus parce que c’est un joueur qui n’a pas encore terminé sa formation. »