Campos ne serait finalement pas attendu à Doha cette semaine

Luis Campos en a conscience, il a du travail pour le prochain mercato. Après l’énième déroute parisienne en Ligue des Champions et les performances bancales en championnat, le Paris Saint-Germain doit revoir sa copie et recruter à des secteurs clés. Mais il y a aussi la question de l’entraîneur qui se pose et l’avenir de Christophe Galtier reste un dossier important à régler. Annoncé en partance pour le Qatar cette semaine pour discuter de l’avenir du coach français mais aussi du mercato à venir, le Portugais ne serait finalement pas attendu du côté de Doha.

Échos contraire

C’est le journaliste Bruno Salomon de France Bleu Paris qui l’annonce. Luis Campos ne serait finalement pas convoqué par les Qataris cette semaine. Foot Mercato avait évoqué une rencontre du conseiller sportif avec les propriétaires du club pour discuter de l’avenir de Christophe Galtier mais il n’en serait rien. Plusieurs successeurs ont été cités dans les différents médias mais rien de bien concret. Luis Campos devait également échanger sur les projets du prochain mercato avec un point d’orgue sur le retour des joueurs qui seront de retour de prêt (Draxler, Paredes, Wijnaldum, Navas, Icardi, Diallo). Si Luis Campos ne se rend pas à Doha cette semaine, il y aura forcément un moment où il devra évoquer ces sujets avec la direction.