Campos : « Nous avons la capacité de construire une bonne équipe »

Lors de la cérémonie du Golden Boy, Luis Campos a reçu le trophée de meilleur Football Executive de l’année. Après ce prix, il a tenu à saluer la direction prise par le PSG.

Le PSG a réalisé une année 2025 exceptionnelle. Il s’est offert le triplé national (Trophée des champions, Ligue 1, Coupe de France) et a remporté deux nouveaux trophées européens, la Ligue des champions et la Supercoupe d’Europe. Pour ces exploits, plusieurs joueurs du PSG ont été récompensés par des trophées individuels prestigieux, tout comme Luis Enrique.

« Le club a transformé son projet grâce à la confiance du président »

Hier, lors de la cérémonie du Golden Boy, qui a vu Désiré Doué récupérer son trophée de meilleur jeune joueur de moins de 21 ans de l’année, le PSG a été récompensé avec le prix du meilleur président pour Nasser al-Khelaïfi et du meilleur Football Exécutive pour Luis Campos. Au moment de recevoir son trophée, le conseiller sportif du PSG n’a pas caché sa joie avant de saluer le nouveau tournant pris par le club de la capitale. « Je suis très heureux, je remercie ma famille et tous ceux qui ont travaillé avec moi. Remporter ce prix dans un pays de football comme l’Italie est très important. Le club a transformé son projet grâce à la confiance du président, nous avons trouvé un entraîneur incroyable et nous avons la capacité de construire une bonne équipe, un groupe sérieux qui représente l’harmonie du football, salue Luis Campos dans des propos relayés par Foot Mercato. Le plus difficile est de continuer sur cette lancée, mais nous sommes prêts.«