CAN 2024 : Au PSG, la vie sans Achraf Hakimi

Le PSG a entamé sa deuxième partie de saison 2023/2024 de la meilleure des manières en l’emportant face au TFC (2-0) pour le Trophée des Champions. Le premier titre de la saison pour Achraf Hakimi qui a été l’auteur d’une prestation aboutie, et peut désormais rejoindre le Maroc pour débuter la CAN 2024.

A l’occasion de l’édition 2024 de la Coupe d’Afrique des Nations qui se jouera en Côte d’Ivoire du 13 janvier au 11 février prochains, le Maroc d’Achraf Hakimi fait office de favori. En effet, après leur parcours historique en Coupe du Monde 2022 au Qatar les menant jusqu’au dernier carré, les Lions de l’Atlas arrivent sur la scène continentale avec un statut à confirmer. Pour cette campagne, Walid Regragui, sélectionneur marocain, pourra compter sur son latéral droit, qui a figuré parmi les trois meilleurs joueurs africains de l’année lors de la dernière cérémonie CAF Awards. Si le titre individuel a été remporté par le Nigérien Victor Osimhen, le numéro 2 du PSG reste tout de même une valeur sûre pour le continent africain. Un joueur qui va donc quitter le vestiaire du Paris Saint-Germain pour les prochaines semaines pour une durée maximale d’un mois, selon le parcours du Maroc dans cette CAN 2024.

Achraf Hakimi en mission

Sur le plan individuel, Achraf Hakimi va participer à sa quatrième Coupe d’Afrique des Nations après les éditions 2017, 2019, et 2021. Respectivement, le Maroc a atteint les quarts de finale, huitièmes de finale puis les quarts de finale à nouveau. Des parcours toujours difficiles pour les Lions de l’Atlas sur la scène continentale. Cependant, le latéral droit du PSG aura à cœur d’améliorer grandement son nombre de matchs joués à la CAN, en plus de remporter un premier titre avec sa sélection nationale. En effet, dans ce classement dans l’histoire des joueurs du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi compte 9 matchs de Coupe d’Afrique disputés. L’international marocain est derrière des joueurs comme Idrissa Gana Gueye (19 matchs), Serge Aurier (14 matchs), ou encore Jay-Jay Okocha (11 matchs).

Quelles solutions pour Luis Enrique ?

Durant cette période, Luis Enrique devra donc faire sans Achraf Hakimi. En ce sens, Nordi Mukiele devrait, naturellement, occuper le flanc droit de la défense. Pour l’option bricolage, le technicien espagnol pourrait également faire confiance à Carlos Soler, comme il l’a déjà fait au cours de la saison à plusieurs reprises. Outre cette absence, il est intéressant de se poser la question du retour pour l’international marocain. Dans quelles conditions Hakimi retrouvera physiquement et psychologiquement le Campus PSG ? Si le natif de Madrid reste un élément fiable sur le plan physique, il est intéressant tout de même de se remémorer les retours de la CAN 2021 d’Abdou Diallo et Idrissa Gana Gueye. Les deux sénégalais, victorieux, étaient revenus avec un rendement bien en-dessous de ce qui était nécessaire tant dans la forme physique que dans l’implication. Une situation qui avait value aux deux joueurs un temps de jeu bien amoindri pour la deuxième partie de la saison 2020/2021. Si le PSG était parvenu à anticiper et palier les deux départs, ce fut également le cas avec Serge Aurier. En effet, ce dernier avait rejoint les Eléphants de la Côte d’Ivoire à deux reprises, remplacé par Grégory van der Wiel en 2015 puis par Thomas Meunier en 2017.

Entre les blessures et les retour difficiles, pour l’édition 2024 de la CAN, c’est donc un véritable casse-tête qui se présente à Luis Enrique pour pallier l’absence du quatrième joueur le plus utilisé de son effectif derrière Gianluigi Donnarumma, Kylian Mbappé et Milan Skriniar. Plus globalement, la défense Rouge & Bleu redevient un véritable chantier avec la longue blessure du Slovaque qui s’annonce, conjuguée aux retour difficiles de Presnel Kimpembe et Nuno Mendes.