Le Maroc est éliminé de la Coupe d’Afrique des Nations après sa défaite (2-0) face à l’Afrique du Sud. Une défaite qui touchera assurément Achraf Hakimi sur le plan mental, tant ce dernier a manqué un penalty qui aurait permis aux siens de revenir au score.

Alors menés au score à la 85e minute de ce huitième de finale face à l’Afrique du Sud, le Maroc d’Achraf Hakimi obtient un penalty. L’occasion pour les Lions de l’Atlas de revenir au score et d’arracher une prolongation dans les ultimes minutes. Le numéro du PSG s’empare du ballon pour porter les siens, mais manque le cadre en trouvant la barre transversale. Un échec qui pourrait peser lourd dans son esprit ces prochains jours, voire prochaines semaines. Sur les réseaux sociaux, Achraf Hakimi est sorti du silence au lendemain de cette désillusion en postant un message : « Aujourd’hui est un jour très difficile et triste pour notre élimination. Je tiens à m’excuser pour le penalty, j’ai pris la responsabilité d’aider l’équipe, mais malheureusement cela n’a pas fonctionné. Je tiens à remercier tout le peuple marocain pour son soutien, en particulier toutes les personnes qui sont venues en Côte d’Ivoire. Nous nous relèverons et reviendrons plus forts pour la suite ! Inch’Allah« .

Twitter : @AchrafHakimi

Dans le même message, Achraf Hakimi a eu une pensée pour son coéquipiers et compatriote Amine Adli. Le joueur du Bayer Leverkusen qui a perdu sa maman avant le début de la compétition a tenu son rang dès le premier match : « Et que dire de toi mon frère Amine Adli. Après tout ce que tu as traversé, tu es venu et tu as tout donné pour ton pays, nous sommes si fiers de toi ! Je t’aime beaucoup, mon frère. Dima Maghrib ! Et bonne chance à l’équipe sud-africaine pour la suite de la compétition« .