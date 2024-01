A l’occasion des huitièmes de finale de la CAN 2024, le Maroc est éliminé après sa défaite (2-0) face à l’Afrique du Sud. Une rencontre au cours de laquelle le joueur du PSG, Achraf Hakimi, a été le triste héros.

Si le Maroc a abordé cette CAN 2024 dans la peau d’un grand favori, l’élimination prématurée en huitième de finale pourrait laisser des traces, tant sur le plan collectif qu’individuel. En effet, menés 0-1 dès la 57e minute, les hommes de Walid Regragui ont buté sur une défense solide des sud-Africains avant de bénéficier d’un penalty évident à la 85e minute leur permettant d’égaliser et rester en vie dans ce match. Après avoir visionné la main de Teboho Mokoena, l’arbitre de la rencontre pointe du doigt le point de penalty et Achraf Hakimi s’empare du ballon. Le numéro 2 du PSG s’élance, ouvre son pied, met trop de force et envoi le ballon sur la barre transversale. S’il s’écroule, ses coéquipiers se précipitent pour le relever immédiatement. Logiquement protagoniste de l’après-match, le latéral droit a été soutenu par son coach en sélection nationale : « Le pénalty, ça arrive, c’est le football. Achraf nous aurait peut-être permis de revenir dans le match mais après, à l’arrivée, quand on regarde les situations à la fin, comme on a lâché, ce n’est pas à l’image de notre équipe« .