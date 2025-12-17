CAN 2025 : Achraf Hakimi retouche le ballon !

Le 4 novembre dernier, Achraf Hakimi s’est blessé, gravement touché à la cheville face au Bayern Munich. Depuis, le Ballon d’Or Africain s’est rétabli, a été sélectionné avec le Maroc pour la CAN 2025, a repris l’entraînement avec les Lions de l’Atlas, et a retouché le ballon aujourd’hui.

La course contre la montre semble toucher à sa fin pour Achraf Hakimi. Un mois et demi après sa blessure face au Bayern Munich, l’international marocain ne porte plus de botte à la cheville, et marche ainsi normalement. Une récupération qui lui permet naturellement d’être convoqué pour la Coupe d’Afrique des Nations 2025 avec le Maroc. Outre sa convalescence et réathlétisation, l’international marocain a foulé les pelouses d’entraînement à Rabat et mieux encore. En effet, le numéro 2 du PSG, pour le compte de la Confédération Africaine de Football, Achraf Hakimi a tourné un spot, ballon aux pieds. Le joueur de 27 ans est apparu, réalisant des jongles, tout sourire.