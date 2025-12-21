CAN 2025 – Hakimi s’est entraîné normalement avant d’affronter les Comores

Ce dimanche, la CAN 2025 débute avec le match d’ouverture opposant le Maroc aux Comores. Et le capitaine Achraf Hakimi pourrait débuter cette rencontre.

C’est le jour J. Ce dimanche (20h sur beIN SPORTS 2) la CAN 2025 débute avec le match d’ouverture opposant le Maroc, pays organisateur, aux Comores. Et pour cette rencontre, la principale interrogation concernera la titularisation ou non du latéral droit du PSG, Achraf Hakimi. Gravement touché à la cheville le 4 novembre dernier, le capitaine des Lions de l’Atlas a mis tout en oeuvre pour disputer cette compétition dans son pays.

Troisième séance collective pour Hakimi

Et le joueur de 27 ans est très proche de réussir son pari. En effet, ce samedi, à la veille du premier match de poules, Achraf Hakimi a participé à la séance collective avec ses coéquipiers. « Devant l’œil des photographes et des journalistes qui ont pu admirer le début de la séance d’entraînement avant qu’elle passe à huis clos, le latéral de 27 ans a mis de l’intensité en étant au milieu d’un toro et en essayant de récupérer le ballon, ne montrant aucune douleur », rapporte Le Parisien. L’international marocain a participé à son troisième entraînement collectif cette semaine.

De quoi lui permettre de débuter cette rencontre face aux Comores ? En conférence de presse d’avant-match, le sélectionneur, Walid Regragui, a laissé planer le doute. « Je tiens à dire merci à Hakimi, il s’est sacrifié comme personne pour son pays. C’est un exemple. Le protocole est plus que positif. Mais il y a une compétition à gérer (…) Est-ce qu’il débute, est-ce qu’on le protège ? On va voir, ça va être ma décision. Mais il a fait plus que le boulot. Sa blessure n’était pas simple et il a pris une décision forte pour son pays. Il peut débuter demain… ou pas. C’est un exemple. » Si Achraf Hakimi ne participe pas à cette rencontre, il aura l’occasion de se montrer lors des deux autres matches de groupes face au Mali (26 décembre) et la Zambie (29).

🇲🇦 Le Parisien Achraf Hakimi qui retrouve ses sensations, et qui pourrait bien débuter demain soir face aux Comores ! #CAN2025 #MARCOM pic.twitter.com/QkUNzsPsxN — Dounia Mesli (@Mesli_Dounia) December 20, 2025