CAN 2025 : Kylian Mbappé et le Ballon d’Or Ousmane Dembélé attendus au Maroc

Le tournoi continental ne cesse de gagner en prestige. Après la présence remarquée de Zinédine Zidane dans les tribunes de Rabat, ce sont désormais Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, fraîchement sacré Ballon d’Or 2025, qui sont annoncés pour soutenir les Lions de l’Atlas lors de leur choc face au Mali ce vendredi.

Un soutien de poids pour Achraf Hakimi et le Maroc

L’amitié entre Kylian Mbappé et Achraf Hakimi ne s’est jamais démentie, même après le départ du prodige français vers le Real Madrid. Alors que la CAN 2025 bat son plein au Maroc, le capitaine des Bleus aurait répondu favorablement à l’invitation de son ancien coéquipier. Selon plusieurs sources locales, l’attaquant madrilène devrait prendre place dans les loges du Stade Prince Moulay Abdellah de Rabat pour la deuxième rencontre de poule des Marocains. Cette visite intervient dans un contexte festif pour le pays hôte, qui a parfaitement lancé sa compétition en s’imposant 2-0 face aux Comores le 21 décembre dernier.

Le retour triomphal d’Ousmane Dembélé, nouveau Ballon d’Or

L’autre attraction majeure de ce week-end en tribune n’est autre qu’Ousmane Dembélé. L’ailier du Paris Saint-Germain, qui vit la saison la plus aboutie de sa carrière, arrive avec un statut inédit : celui de Ballon d’Or France Football 2025 et lauréat du prix FIFA The Best. Proche lui aussi du latéral marocain, « Dembouz » profite de la trêve hivernale pour s’imprégner de l’ambiance électrique de cette Coupe d’Afrique. Sa présence aux côtés de Mbappé confirme l’aura planétaire que dégage désormais cette édition marocaine, attirant les plus grandes stars du football mondial.

La CAN 2025, carrefour des légendes et des familles

Cette pluie de stars dans les gradins fait suite à une autre apparition très commentée. Mercredi dernier, Zinédine Zidane a été aperçu lors de la victoire de l’Algérie contre le Soudan (3-0). La légende française était venue soutenir son fils, Luca Zidane, qui honore sa première grande compétition internationale sous les couleurs algériennes. Entre visites de prestige et enjeux sportifs de haut vol, le Maroc réussit son pari de transformer la CAN en un événement médiatique global. Pour les Lions de l’Atlas de Walid Regragui, l’objectif sera désormais de briller sur le terrain face au Mali pour valider leur ticket pour les huitièmes de finale sous les yeux de l’élite mondiale.