CAN 2025 – Le Maroc accroché par le Mali, Hakimi une nouvelle fois préservé

Pour son deuxième match de groupes dans cette CAN 2025, le pays hôte, le Maroc, n’est pas parvenu à se défaire du Mali (1-1). Le joueur du PSG, Achraf Hakimi, n’a pas encore retrouvé la compétition.

Le Maroc pouvait valider son ticket pour la suite de la compétition. Après leur victoire inaugurale face aux Comores (2-0), les Lions de l’Atlas étaient opposés au Mali dans le choc de ce groupe A mais n’ont pas pu faire mieux qu’un match nul au stade Prince Moulay Abdallah de Rabat.

Hakimi s’est échauffé mais n’est pas entré en jeu

Face au bloc compact des Maliens, l’équipe de Walid Regragui a dû attendre la fin de la première période pour trouver la faille grâce à un penalty transformé par Brahim Diaz (1-0, 45e+5). Mais dans cette rencontre fermée, le Mali est parvenu à égaliser sur un penalty de l’Auxerrois Lassine Sinayoko (1-1, 64e), après plusieurs minutes de consultation du VAR. Malgré dix minutes de temps additionnel, le Maroc n’est pas encore parvenu à valider son ticket pour les huitièmes de finale de la CAN et devra donc faire le travail face à la Zambie lundi, à l’occasion de la dernière journée de la phase de groupes. Avec ce résultat nul, le Maroc met fin à une série de 19 victoires d’affilée, une série qui avait démarré en mars 2024. Sur le banc au coup d’envoi, le latéral droit du PSG, Achraf Hakimi, n’a toujours pas retrouvé la compétition. S’il est parti s’échauffer, le capitaine marocain n’est pas entré en cours de jeu. Il devrait retrouver les terrains face à la Zambie.

Le XI du Maroc : Bounou (c) – Mazraoui, Aguerd, Salah-Eddine, El Yamiq – Amrabat (Ben Seghir, 82e), El Aynaoui, Ounahi (Ezzalzouli, 71e) – El Kaabi (En-Nesyri, 70e), Saibari, Brahim Diaz (El Khannouss, 71e)

Le classement du groupe A

Maroc – 4 pts (+2) Mali – 2 pts (+0) Zambie – 2 pts (+0) Comores – 1 pts (-2)

Brahim Diaz obtient un penalty après une main de Nathan Gassama dans la surface ! L’ailier se fait justice lui-même, le Maroc mène 1-0 juste avant la mi-temps ! pic.twitter.com/DqjbfObyUN — beIN SPORTS (@beinsports_FR) December 26, 2025