CAN 2025 – Walid Regragui sur Hakimi : « Achraf jouera la CAN, c’est certain »

Touché à la cheville début novembre, le latéral droit du PSG, Achraf Hakimi, est actuellement avec la sélection du Maroc et espère rapidement retrouver ses sensations pour participer à la CAN.

Sévèrement touché à la cheville le 4 novembre dernier face au Bayern Munich en Ligue des champions, Achraf Hakimi avait rapidement entamé une course contre la montre pour pouvoir disputer la Coupe d’Afrique des Nations dans son pays au Maroc. Déjà présent depuis une semaine avec les Lions de l’Atlas pour se remettre sur pied, le latéral droit du PSG semble être trop juste pour le match d’ouverture face aux Comores ce dimanche (20h).

À lire aussi : CAN 2025 – Achraf Hakimi retouche le ballon !

Et à quelques jours de l’entrée en lice de son équipe, le sélectionneur marocain, Walid Regragui, a donné des nouvelles positives au sujet de son capitaine, sans donner de date précise concernant son retour à la compétition, dans des propos accordés à Brut Afrique. « Achraf jouera la CAN, c’est certain. On est très positifs quant à la participation d’Achraf. Après, à quel match et quand… En tout cas, il jouera la CAN avec nous, ça s’est sûr. On a une visibilité, mais on va la garder pour nous », a déclaré Walid Regragui, ne souhaitant pas donner d’indices à ses futurs adversaires.