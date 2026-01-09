Hakimi maroc
CAN – Achraf Hakimi titulaire pour affronter le Cameroun

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum9 janvier 2026

Dans ce deuxième quart de finale de la soirée, le pays hôte, le Maroc, affronte le Cameroun. Et le capitaine Achraf Hakimi enchaîne une deuxième titularisation.

Le pays hôte aura à coeur de rejoindre le dernier carré de cette CAN 2025. Après la victoire du Sénégal plus tôt dans la soirée (1-0 face au Mali), le Maroc et le Cameroun s’affrontent ce vendredi soir (20h sur beIN SPORTS 1) au stade Prince Moulay Abdallah de Rabat.

Et pour cette rencontre, Walid Regragui a décidé d’aligner une nouvelle fois Achraf Hakimi comme latéral droit, lui qui disputera son deuxième match comme titulaire dans cette compétition. Le joueur du PSG portera le brassard de capitaine. Les Marocains pourront notamment compter sur leurs buteurs Brahim Diaz et Ayoub El-Kaabi. En face, les Lions Indomptables peuvent aussi s’appuyer sur le duo d’attaquants Bryan Mbeumo et Christian Kofane ainsi que l’excellent milieu défensif de Brighton, Carlos Baleba.

  • Le XI du Maroc : Bounou – Hakimi (c), Aguerd, Masina, Mazraoui – El Aynaoui, El Khannouss, Saibari – Brahim Diaz, El Kaabi, Ez Abde.
  • Le XI du Cameroun : Epassy – Malone, Kotto, Tolo (c) – Tchamadeu, Avom Ebong, Baleba, Namaso, Nagida – Mbeumo, Kofane.
