CAN – Le Maroc éliminé, Achraf Hakimi rate un penalty

Hier soir, le Maroc affrontait l’Afrique du Sud en huitièmes de finale de la CAN. Et les Marocains se sont inclinés, Achraf Hakimi, le défenseur du PSG, ratant un penalty en fin de match.

Après une belle phase de poules, le Maroc affrontait hier soir l’Afrique du Sud en huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations. Favoris de cette rencontre, les Marocains ont eu du mal à se procurer des occasions en première mi-temps dans une rencontre éminemment tactique où les deux équipes n’auront laissé aucun espace à l’adversaire. En seconde période, les espaces vont s’ouvrir et les équipes vont réussir à se procurer de belles occasions. Et c’est l’Afrique du Sud qui va réussir à ouvrir le score. À la limite du hors-jeu, Makgopa se retourne dans la surface après avoir été servi par Zwane et vient tromper à ras de terre Bounou (0-1, 56e).

A voir aussi : Luis Enrique fixera la date de retour de Lee Kang-in et Hakimi

Désillusion pour le Maroc

Le Maroc va pousser pour égaliser, se procurant plusieurs occasions sans pour autant réussir à tromper le gardien sud-africain. Il faudra attendre les 10 dernières pour voir le Maroc se procurer une très grosse occasion de revenir au score. Après une main dans la surface, validée par l’arbitre après consultation de la Var, Achraf Hakimi se présente pour égaliser sur penalty. Mais le latéral droit du PSG a vu sa tentative repoussée par la barre (84e). Les Marocains vont pousser pour égaliser et laisser des espaces dans leur dos. Sur le long dégagement de Williams, Mokoena s’en va seul dans le dos de la défense marocaine à gauche. Sofyan Amrabat vient percuter son adversaire en position de dernier défenseur (92e). L’arbitre lui adresse un carton jaune, le deuxième de la soirée synonyme d’expulsion. Après visionnage de la VAR, l’arbitre change sa décision et adresse un carton rouge direct au joueur de Manchester United. Sur le coup franc, Mokoena propulse le ballon au fond des filets (2-0, 94e). Malgré encore six minutes d’arrêt de jeu, le Maroc n’arrivera pas à égaliser, sortant dès les huitièmes de finale de la CAN alors que la sélection marocaine était l’une des favorites de la compétition. Achraf Hakimi, qui a joué toute la rencontre, a comme d’habitude essayé d’apporter le danger sur son côté mais sans réussite, avec en prime, son penalty raté.