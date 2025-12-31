CAN – Le Sénégal assure la 1ère place de son groupe, Mbaye une nouvelle fois décisif

Dans un duel à distance avec la République démocratique du Congo, le Sénégal a assuré sa première place du groupe après son large succès face au Bénin (3-0).

Déjà qualifié pour les huitièmes de finale de la CAN, le Sénégal voulait aussi assurer sa première place au classement, dans son duel à distance avec la République démocratique du Congo. Pour cela, les Lions de la Terenga devaient s’imposer face au Bénin, dans cette troisième journée de phase de groupes. Malgré ses bonnes entrées lors des derniers matchs, le joueur du PSG, Ibrahim Mbaye, débutait une nouvelle fois sur le banc.

Un penalty provoqué par Mbaye

En difficulté dans le jeu, les Sénégalais sont parvenus à trouver la faille juste avant la pause grâce à une tête d’Abdoulaye Seck, bien trouvé sur un coup franc de Krépin Diatta (1-0, 38e). Pour apporter de la percussion en attaque, Pape Thiaw a décidé de lancer Ibrahim Mbaye à la mi-temps. Et comme depuis le début de la compétition, le Titi parisien a été un danger permanent pour les défenseurs adverses grâce à sa percussion et ses accélérations. Il a fallu attendre l’heure de jeu pour voir le Sénégal faire le break grâce à Habib Diallo, après un excellent travail de Sadio Mané sur son côté gauche (2-0, 62e). Malgré l’exclusion du capitaine Kalidou Koulibaly (71e), les champions d’Afrique ont inscrit un troisième but en fin de rencontre. Lancé dans la profondeur, Ibrahim Mbaye a obtenu un penalty au bout du temps additionnel. Un cadeau transformé par Cherif Ndiaye (3-0, 90e+7).

Un large succès qui permet au Sénégal de terminer en tête de son groupe, grâce à une meilleure différence de but (7 points, +6), que la République démocratique du Congo (7 pts, +4), tombeuse du Botswana (3-0). En huitièmes de finale, les Sénégalais affronteront le troisième du groupe E tandis que la RDC sera opposée à l’Algérie.

Le XI du Sénégal : Mendy – Diatta, Koulibaly, Seck, Diouf – I. Gueye, Camara (H.Diallo, 46e), P.Sarr (P.Ciss, 81e) – Ndiaye (Mbaye, 46e), H.Diallo (M.Sarr, 76e), Mané

Le classement du groupe D

Sénégal – 7 pts (+6)

RD Congo – 7 pts (+4)

Bénin – 3 pts (-3)

Botswana – 0 pt (-7)

Énorme performance d’Ibrahim Mbaye hier soir contre le Benin ✨pic.twitter.com/XfZoY3mGd3 — Team Mbaye (@Team_Mbaye) December 31, 2025