CAN – Le Sénégal qualifié en quart, Ibrahim Mbaye buteur

Ce samedi après-midi, le Sénégal affrontait le Soudan en huitièmes de finale de la CAN. Remplaçant, Ibrahim Mbaye a marqué son premier but dans la compétition.

Premier de son groupe, le Sénégal affrontait le Soudan en huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations ce samedi après-midi. Dans une rencontre où il était le favori, le Sénégal va se faire surprendre dès la sixième minute. Servi dans la surface par Khidir, Abdalla fixe Jakobs et enroule du gauche son ballon qui lobe Mendy pour finir sa course sous la lucarne opposée (0-1, 6e). Piqués au vif, les Sénégalais vont tenter de se relancer et il faudra attendre la demi-heure de jeu pour voir les Lions de la Teranga réussir à égaliser. Sadio Mané récupère le ballon dans le rond central et déborde à droite avant de servir Pape Gueye, oublié dans l’axe. À l’entrée de la surface, il ferme son pied gauche et loge son ballon au ras du poteau soudanais pour égaliser (1-1, 30e). Alors que l’on se dirige vers un score de parité à la mi-temps, les Sénégalais vont réussir à prendre l’avantage dans ce match. Trouvé à l’entrée de la surface par Nicolas Jackson, Pape Gueye va s’offrir un doublé d’une magnifique frappe du gauche (2-1, 45e+2).

A lire aussi : CAN 2025 – Ibrahim Mbaye impressionne ses coéquipiers

Buteur quatre minutes après son entrée en jeu

En seconde période, les deux équipes vont tenter de s’offrir un nouveau but mais en vain. Il faut attendre l’entrée en jeu d’Ibrahim Mbaye à 20 minutes de la fin pour relancer la rencontre. Quatre minutes seulement après son entrée en jeu, le titi du PSG va faire trembler les filets. Lancé en profondeur par Sadio Mané, Ibrahim Mbaye résiste au retour de Khamis et propulse le ballon au fond des filets (3-1, 77e). Après trois belles entrées en jeu, il débloque son compteur but à la CAN et montre encore une fois qu’il est l’une des bonnes surprises de cette Coupe d’Afrique des Nations. Avec ce but, il est devenu à 17 ans et 344 jours, le plus jeune buteur de la CAN au 21e siècle. Pratiquement dans la foulée de son but, le numéro 49 du PSG est proche de s’offrir un doublé mais sa tête sur un centre de Diouf passe au-dessus du but soudanais. Les Sénégalais s’imposent finalement (3-1) et se qualifient pour les quarts de finale où ils affronteront soit la Tunisie soit leMali, qui s’affrontent ce samedi soir.