Canal Plus conserve l’intégralité des droits de la Ligue des champions

Ces derniers jours, l’UEFA organisait l’appel d’offres des Coupes d’Europe pour le cycle 2027-2031. Et c’est Canal Plus qui conserve l’intégralité de cette dernière.

Lors du dernier appel d’offres des Coupes d’Europe, Canal Plus avait tout raflé, diffusant l’intégralité des matches de la Ligue des champions, de la Ligue Europa et de la Conférence League. Ces droits expirent en 2027. Un peu moins de deux ans avant la fin de ces derniers, l’UEFA avait relancé un appel d’offres pour le cycle 2027-2031. Canal Plus, qui voulait conserver les droits, avait une forte concurrence pour ces derniers. Mais selon les informations de L’Equipe, à l’issue du deuxième tour d’enchères de l’appel d’offres organisé ce jeudi, la chaîne cryptée est parvenue à conserver la totalité de la Ligue des champions, dont les deux meilleures affiches : celle du mardi et celle du mercredi, ainsi que la finale de la compétition.

La chaîne cryptée diffusera également l’intégralité de l’Europa League et de la Ligue Conférence

Le quotidien sportif explique que Canal Plus a aussi mis la main sur toutes les autres rencontres, la Youth League, des magazines, des résumés des matches et des extraits sur les réseaux sociaux. « Face à lui, le groupe Canal+ aurait eu au moins un nouvel acteur, Paramount, mais aussi son partenaire de distribution beIN Sports », assure L’Equipe. Ce n’est pas tout puisque la chaîne cryptée conserve l’intégralité des deux autres Coupes d’Europe : la Ligue Europa et la Ligue Conférence. Si on ne connaît pas encore le montant du nouveau contrat global, il serait légèrement inférieur à celui en cours (480 millions d’euros par saison), conclut le quotidien sportif.

(MAJ 19 heures) Maxime Saada, président du groupe Canal Plus, a confirmé sur son compte X que la chaine cryptée avait conservé l’intégralité des droits des trois compétitions européennes jusqu’en 2031. « On a joué les prolongations et… la Champions League reste sur Canal+ jusqu’en 2031. 100% des compétitions européennes. On a tout renouvelé. Oui tout. On ne sait pas encore qui va gagner la Ligue des champions, mais on sait déjà où on va la regarder. »