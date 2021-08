Canal Plus diffusera les deux matches de L1 par journée

Après de nombreuses semaines d’attente, le flou entourant la diffusion des deux matches de L1 par journée (samedi à 21h et dimanche à 17h) semble prendre fin. En effet ce jeudi, le tribunal de commerce de Nanterre a donné raison au duo beIN SPORTS / LFP dans son litige face à Canal Plus. Ainsi, la chaîne cryptée “a décidé de diffuser ses deux matchs par journée de Ligue 1 cette saison”, comme le rapporte L’Equipe et RMC Sport. Même si la chaîne française va faire appel de la décision (qui sera non suspensif), elle devra respecter son contrat de sous-licence (332M€ par an) pour la diffusion des deux matches du lot 3 et ainsi payer beIN SPORTS. “La première échéance (56 M€ hors taxes), était notamment attendue ce jeudi par la Ligue de football professionnel (LFP).”

Dans un communiqué, Canal Plus a indiqué qu’il allait faire appel de cette décision mais devra respecter son contrat dans l’attente d’une nouvelle audience. “Alors que le groupe Canal+ devra s’acquitter de l’équivalent d’un montant de 332 M€ par saison pour diffuser deux matchs par journée, Amazon en diffusera huit, dont les 10 plus belles affiches de la saison, pour 250 M€, un montant près de 6 fois inférieur par match. Le groupe Canal+ regrette par ailleurs que cette décision ne prenne pas en compte le fait que beIN n’ait pas défendu ses droits contre la Ligue de football professionnel ainsi qu’elle y était contractuellement tenue”, rapporte L’Equipe sur son site internet. Les deux premiers matches du PSG en Ligue 1 seront bien diffusés sur Canal Plus : Troyes / PSG (samedi 7 août à 21h) et PSG / Strasbourg (samedi 14 aout à 21h).