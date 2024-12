Canal Supporters présente : « Plus Que Du Foot »

Nous sommes ravis de vous annoncer le lancement de notre tout nouveau podcast, « Plus Que Du Foot ».

Canal Supporters vous partage depuis plus de 10 ans l’actualité du Paris Saint-Germain au quotidien. Avec une communauté extraordinaire de plus d’un million de suiveurs, nous avons évolué, portés par la communauté de notre site internet, pour développer un média présent sur les réseaux sociaux, et spécialisé dans la création de contenus vidéo dédiés à notre club de cœur.



Aujourd’hui, nous voulons proposer encore plus de contenus à la communauté qui nous accompagne depuis nos débuts, en créant un nouveau format de podcast vidéo. « Plus Que Du Foot« , c’est l’occasion de parler football autrement. Passionnés par le Paris Saint-Germain et par le football en général, nous souhaitons, à travers ce podcast, explorer des sujets variés liés à ce sport qui nous fait vibrer, mais qui se retrouve aussi au centre de nombreuses actualités et débats. Dans ce nouveau format, nous discuterons des grandes thématiques du football, mais pas uniquement, d’où le titre. Ce sport magnifique, qui dépasse le simple cadre des terrains, réunit des personnalités et des enjeux issus de tous les horizons et tous les domaines. Notre objectif sera de continuer d’offrir un contenu riche et qualitatif en accueillant des experts de divers domaines pour explorer différentes facettes du football et les sujets qui s’y rattachent.



Vendredi 20 décembre à 18h, nous publierons le premier épisode : Le football et la mode, en compagnie de Camino TV, acteur majeur de la mode et du lifestyle en France. Au programme, le lien entre la mode et le football, le rôle d’égérie des joueurs, le cas particulier de Jules Koundé, … Une heure de moments à suivre. Nous continuerons évidemment de traiter l’actualité du Paris Saint-Germain, qui restera le cœur de notre contenu, nous espérons que ce nouveau format vous plaira et que vous nous accompagnerez dans cette nouvelle étape de notre aventure. Merci de nous suivre au quotidien et excellentes fêtes de fin d’année à tous,



L’équipe de Canal Supporters