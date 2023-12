Toute l’équipe de Canal Supporters vous souhaite du fond du cœur un Joyeux Noël. Prenez soin de vous et profitez de vos proches, c’est le plus important. En espérant aussi de beaux cadeaux à venir de la part du PSG (des victoires mémorables, une épopée européenne, des titres, et des émotions dans les gradins du Parc des Princes !). Quoi qu’il en soit, amis CSiens, joyeux Noël ! Et que cette fête soit l’aube d’une année de bonheur. Immense cœur sur vous.