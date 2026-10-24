Candidat pour le nouveau stade du PSG, le maire de Massy défend sa candidature

Le PSG a terminé l’étude des trois projets de son futur stade. Si Massy semblerait perdre du terrain sur le Parc des Princes et Poissy, son maire, Nicolas Samsoen, a défendu sa candidature.

Pour continuer à grandir, le PSG souhaite devenir propriétaire de son stade. Dans cette optique, il a trois solutions. Le rachat et l’agrandissement du Parc des Princes ou la création d’un stade à Poissy à Massy. La semaine dernière, les trois derniers comités de pilotage ont été organisés. Le PSG a fait savoir qu’il allait désormais étudier les trois dossiers puis prendre sa décision avant la fin de l’année 2026. Le Parc des Princes et Poissy semblent avoir une petite longueur d’avance sur Massy. Le maire de la ville de l’Essonne, Nicolas Samsoen, a tenu à défendre sa candidature.

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« Je n’ai pas de doute que le projet fonctionne techniquement »

« Je n’ai pas de doute que le projet fonctionne techniquement. On a une approche calme, évitant l’enthousiasme juvénile impatient et la peur irrationnelle », indique le maire dans une interview accordée aux Echos. L’élu a fait savoir que le référendum local pourrait intervenir à la rentrée 2027 si jamais le Paris Saint-Germain retenait la candidature de Massy. Reste désormais à savoir quel projet le PSG va choisir. Il avait expliqué que même s’il choisissait un des trois projets, cela ne voudrait pas dire que les deux seront écartés.