Le 24 mars prochain, l’Équipe de France remontera sur le pont. Ce sera lors d’une rencontre face au Pays-Bas comptant pour les qualifications à l’Euro 2024 en Allemagne. Et un évènement sera à suivre durant cette échéance avec la succession à Hugo Lloris en tant que capitaine tricolore.

La France reprend du service seulement quelques mois après avoir été défaite en finale de la Coupe du monde face à l’Argentine. Une compétition planétaire qui a marqué un vrai tournant. Car oui, plusieurs joueurs ont annoncé leur retraite internationale. Ils sont au nombre de quatre : Hugo Lloris, Steve Mandanda, Raphaël Varane et Karim Benzema. Le capitaine et le vice-capitaine ont donc raccroché leur crampons internationaux. La question du futur détenteur du capitanat se pose donc désormais.

Deschamps évoque Mbappé capitaine

Plusieurs candidats se dégagent, les deux favoris étant Kylian Mbappé et Antoine Griezmann. Et forcément, de retour face à la presse ce jour, Didier Deschamps n’a pas échappé à cette question fatidique. S’il a confirmé que le numéro 7 du PSG faisait bien partie des principaux candidats, il a également expliqué que son choix n’était pas encore arrêté. « On m’a déjà posé la question à ce sujet, a déclaré le sélectionneur en préambule en conférence de presse. Je vais utiliser ces premiers jours de rassemblement pour discuter avec les joueurs concernés. Kylian (Mbappé) fait partie de ces joueurs-là. Vous en saurez un peu plus la prochaine fois. S’il a une qualité, c’est quelqu’un qui est habile dans la communication. Donc, je ne pense pas que ce soit un problème de ce côté. Là, je ne peux pas vous dire plus parce que je n’ai pas encore pris ma décision. »