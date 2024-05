Caqueret : « Ce sera un grand rendez-vous, entre le champion de France et une équipe en forme »

Ce samedi (21h sur BeIN SPORTS 1 et France 2), le PSG disputera la finale de la Coupe de France face à l’Olympique Lyonnais. Une formation lyonnaise qui compte surfer sur sa forme du moment.

Le PSG peut conclure sa saison 2023-2024 par un triplé national. Déjà vainqueur de la Ligue 1 et du Trophée des Champions, les joueurs de Luis Enrique peuvent rendre cette saison encore plus belle en allant chercher la 15e Coupe de France de l’histoire du club. Mais en face, le club parisien devra faire face à une formation lyonnaise en grande forme et qui a réussi à se qualifier pour la Ligue Europa, après avoir été relégable en décembre dernier.

À voir aussi : Coupe de France – Letexier désigné arbitre de la finale PSG / OL

Cependant, face au PSG cette saison, l’OL a pris deux défaites cinglantes sur les scores de 4-1. Dans un entretien à L’Equipe, le milieu des Gones, Maxence Caqueret a expliqué qu’il ne voulait pas connaître une énième défaite face aux Rouge & Bleu. « Vous avez perdu deux fois cette saison face au PSG en essayant de jouer votre jeu, cela veut-il dire que ce n’est pas la bonne solution ? Je ne crois pas. C’est une équipe exceptionnelle, demi-finaliste de la Ligue des champions, ce n’est pas rien mais si on est capable de jouer, justement, je pense qu’il faut jouer, même si c’est une équipe qui va vraiment très vite devant, avec des qualités de vitesse incroyables. Il faut jouer, mais avec un bon esprit défensif. La défaite du Parc (le 21 avril, 1-4) nous a fait mal sur le coup, parce qu’on était au début de notre série. Mais la finale ne sera pas du tout le même match. C’est tellement particulier. J’aimerais ne pas perdre ma deuxième finale, après la Coupe de la Ligue pendant le Covid en 2020 (0-0, 5 t.a.b. à 6). Cette fois, le stade sera plein, il y aura 15.000 supporters lyonnais, nos familles, nos amis. Ce sera un grand rendez-vous, entre le champion de France et une équipe en forme. Ce sera le moment d’être au top et de ne rien leur laisser. »