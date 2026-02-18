Caractère, Dembélé, Doué… La conférence de presse de Luis Enrique

Ce mardi soir, le PSG a pris une option sur la qualification en huitièmes de finale de la Ligue des champions après son succès sur la pelouse de Monaco (2-3).

Qualifié pour les barrages de la Ligue des champions après avoir terminé onzième de la phase de ligue, le PSG affronte l’AS Monaco à ce stade de la compétition. Lors de la manche aller ce mardi soir, le PSG s’est fait très peur en encaissant deux buts en moins de 20 minutes. Il aura fallu attendre l’entrée en jeu de Désiré Doué, après la blessure d’Ousmane Dembélé avant la demi-heure de jeu, pour voir le PSG revenir dans le match avant de renverser la situation pour finalement s’imposer (2-3) et prendre une option pour les huitièmes de finale avant la manche retour au Parc des Princes la semaine prochaine. À l’issue de la rencontre, Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse. Dans des propos relayés par Le Parisien, le coach du PSG a évoqué la force mentale de son équipe, avant de donner des nouvelles d’Ousmane Dembélé et de prendre la défense de Désiré Doué.

Encore surpris par la force de caractère de mon équipe ?

« Quand une équipe commence de cette manière, la chose la plus normale, c’est de perdre le match. C’est impossible d’avoir de la confiance si on commence de cette façon. Monaco a marqué deux buts sur ses deux premières occasions. C’est difficile d’avoir de la confiance avec deux buts de retard. Ce sont des moments spéciaux. Mais on a montré notre niveau sur l’aspect mental. En plus, on a raté un pénalty, c’était un moment pour retrouver la confiance. Je suis content du résultat et de ce qu’on a montré. Mais c’est dommage de ne pas avoir marqué un quatrième but surtout en jouant contre une équipe à dix. »

Est-ce que j’ai pris des risques avec Dembélé ?

« C’est le foot, on cherche à gérer chaque joueur de manière individuelle. Je n’ai pas pris de risques, il avait fait la séance normalement hier. Il faudra voir les tests demain pour connaître la blessure exacte car il a reçu un coup pendant les 15 premières minutes. On cherche à gérer ça de la meilleure des manières. »

La prestation de Désiré Doué

« Nous sommes une très jeune équipe. Personne ne pensait qu’on allait gagner la saison passée. La pression est différente à gérer aujourd’hui car tout le monde sait qu’on peut gagner. Je suis très content pour Désiré car, la semaine dernière, tout le monde a critiqué et tué Doué. Il a été sensationnel, il a montré de la personnalité, du caractère. Je suis très content pour lui car il a aidé l’équipe au meilleur moment. Nous aimons cette pression sur le fait de gagner à nouveau et c’est ce qu’on cherchera à faire jusqu’au dernier match. »

Les difficultés défensives du PSG

« Nous sommes une des meilleures équipes sur le plan défensif en Ligue des champions, des statistiques peuvent le montrer. Mais le foot est spécial. On a commencé de la pire des manières en encaissant un but dès la première minute. Ils marquent sur leur deuxième opportunité. Après, c’est devenu un match tellement différent, qu’on a réussi à surmonter. Je voudrais surtout saluer nos supporters. Je n’ai jamais vu des supporters de ce niveau, comme joueur ou entraîneur. Je les ai entendus tout le temps même quand on perdait 2-0. Normalement quand une équipe perd, les supporters commencent à siffler. Au contraire, nos supporters sont là tout le temps. Ils sont incroyables. Je voudrais leur dédicacer cette victoire. »

Des regrets après ce match ?

« Le match a changé avec l’expulsion de Golovin et après ce carton on a eu beaucoup d’occasions, car ils ont défendu en bloc bas. C’est dommage de ne pas avoir marqué un quatrième but. On a eu des occasions, on a pu marquer. Je suis content du résultat vu comment le match avait débuté. Mais il reste le match à Paris, ça sera compliqué. Ce sera une autre histoire. »

Qu’aviez-vous en tête quand votre équipe était menée de deux buts ?

« Je voulais rentrer à la maison avec ma femme et mes enfants. »





