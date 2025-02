Caractère, Kvaratskhelia, Ruiz… La conférence de presse de Luis Enrique

Ce dimanche, le PSG s’est imposé contre Lyon en clôture de la 23e journée de Ligue 1 (2-3). Luis Enrique estime que son équipe a grandi en caractère.

Avec sa victoire contre Lyon en clôture de la 23e journée de Ligue 1, le PSG a frappé un grand coup en prenant treize points d’avance en tête du championnat. Présent en conférence de presse, dans des propos relayés par Le Parisien, Luis Enrique est revenu sur ce succès parisien, sur le caractère affiché par son équipe, salué la performance de Khvicha Kvaratskhelia, donné des nouvelles de Fabian Ruiz…

Ce qu’il retient du match

« En premier lieu, nous avons réalisé une très bonne première période face à un OL replié qui cherchait à ne pas encaisser de buts. Il y a eu ensuite deux ou trois occasions claires pour nous et aucune pour eux. La seconde période a été plus intense de notre part, et on a inscrit deux buts. Il y a eu deux moments importants : on a poussé alors qu’on avait l’avantage. Quand on joue trop avec le cœur, on n’arrête de jouer avec la tête. Il aurait fallu contrôler, arrêter d’accélérer autant. Lyon a tout risqué pour éviter de perdre. Le match s’est compliqué sur la fin, et les cinq dernières minutes ont été assez folles. On a défendu par accumulation, et ce n’est pas la meilleure manière de défendre. Ça, je n’ai pas aimé. »

Pourquoi Paris réussit aussi bien ses deuxièmes périodes ?

« Pour pouvoir faire la différence en seconde, il faut d’abord faire une grande première période. Il faut user l’adversaire, avec et sans ballon. En pressant énormément. On use énormément même s’il n’y a pas de but en première période. En première période, on avait 2 expected goals contre 0, 08 à Lyon. »

La construction des buts

« Depuis le premier jour, on joue tout pour l’attaque. On a cette intention d’offrir des titres et des victoires aux supporters mais aussi la manière. Il n’y a aucun calcul nulle part. L’équipe a grandi en termes de personnalité et de caractère. »

Inquiet pour Fabian Ruiz ?

« C’est un gros coup. Il a pu reprendre. Nous espérons qu’il n’y a pas de blessure à la suite de ce coup. »

Khvicha Kvaratskhelia

« Dans la même mesure que pour d’autres joueurs, on cherche la meilleure forme possible pour chacun. Il grandit encore, il est encore en phase d’adaptation. Il n’est pas tout à fait à 100 %. Nous cherchons la solution d’équipe pour avoir la meilleure compétitivité dans tous les matchs. »

En colère après le carton jaune d’Hakimi ?

« (En français) Bonsoir ! »