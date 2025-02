Carles Martinez avant TFC/PSG : « Quand ils jouent, ça se voit qu’ils sont libres, passionnés, investis »

Ce samedi soir (21h05 sur DAZN), le PSG se déplace sur la pelouse de Toulouse dans le cadre de la 22e journée de Ligue 1. Et les adversaires craignent la forme actuelle des Parisiens.

Après sa belle victoire face au Stade Brestois en barrage aller de Ligue des champions (0-3), le PSG retrouve la Ligue 1 ce samedi soir (21h05 sur DAZN). À cette occasion, le club parisien affronte le Toulouse FC, au Stadium. Et pour cette rencontre, Luis Enrique devrait poursuivre son turnover entamé depuis le début d’année.

« C’est la meilleure période que le PSG traverse depuis l’arrivée de Luis Enrique »

Présent en conférence de presse ce vendredi, le coach du TFC, Carles Martinez Novell, a expliqué la difficulté de préparer une rencontre face à cette équipe du PSG, dans des propos rapportés par le site LesViolets.com. « C’est peut-être le Toulouse / PSG le plus difficile que j’ai dû préparer depuis mon arrivée à Toulouse. On a joué plusieurs fois contre eux. À l’aller, le résultat était un peu dur par rapport au contenu (victoire du PSG 3-0). Aujourd’hui, ils sont dans une très bonne période. Nous, c’est une moins bonne période, avec aussi quelques absents. Mais ça reste un match de foot, il faut y croire, il faudra être parfait. On est dans la peau d’une équipe qui voudra rendre le match le plus difficile possible au PSG. »

Le technicien espagnol a notamment salué le travail de son compatriote Luis Enrique. « C’est clair que c’est la meilleure période que le PSG traverse depuis l’arrivée de Luis Enrique. Quand ils jouent, ça se voit qu’ils sont libres, passionnés, investis. C’est le football que leur entraîneur veut mettre en place, un jeu dynamique. Ce ne sera pas un challenge facile pour nous. Mais on est persuadés qu’on a les moyens de rivaliser, de tirer notre épingle du jeu, de montrer des choses positives. On a aussi identifié des points moins forts chez eux. Il faudra être en capacité de marquer, sinon, ce sera trop difficile (…) Luis Enrique aime avoir la possession et construire les actions. Mais le moment où le PSG est le plus dangereux, c’est sur les contres, sur la pression qu’ils mettent et sur les 3-4 secondes après une perte de balle. Quand on va récupérer la balle, il faudra être concentrés sur ces 3-4 secondes, car c’est là qu’ils sont capables de la reprendre. On s’est préparés pour ça. Il faudra être ensemble, appliqués et respecter notre plan. On est persuadés qu’on peut faire quelque chose. »