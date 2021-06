Carlo Ancelotti déjà interrogé sur Kylian Mbappé

Carlo Ancelotti est officiellement l’entraîneur du Real Madrid pour les trois prochaines saisons depuis hier. Ce mercredi soir, l’ancien entraîneur parisien (2011-2013) était présenté devant la presse. Et sans surprise, il a été interrogé sur Kylian Mbappé. Encore sous contrat jusqu’en juin 2022 au PSG, l’attaquant (22 ans) n’a pas encore prolongé son contrat et ce n’est une surprise pour personne que les dirigeants madrilènes rêvent de l’enrôler. “Mbappé ? Je pense que tous les joueurs de qualité te donnent plus d’opportunité de triompher. C’est important d’avoir une équipe équilibrée. Après, c’est clair que l’individualité des joueurs te donne quelque chose en plus.“