Carlo Ancelotti donne son favori pour la victoire en Ligue des champions

Le PSG est encore en lice pour se succéder à lui-même en Ligue des champions. Carlo Ancelotti, ancien coach des Rouge & Bleu, en fait son favori pour la victoire finale.

Après sa victoire en quart de finale de la Ligue des champions contre Liverpool (4-0 au cumulé), le PSG peut encore rêver d’un doublé historique. Pour cela, il faudra éliminer le Bayern Munich en demi-finale puis se défaire du vainqueur de l’autre demi-finale qui oppose Arsenal à l’Atlético de Madrid, en finale à Budapest le 30 mai prochain (18 heures). Légende du football et actuel sélectionneur du Brésil, Carlo Ancelotti suit toujours avec attention le football européen. Il a dévoilé son favori pour la victoire finale en Ligue des champions.

Un affrontement entre deux de ses anciennes équipes en demi-finale

L’ancien coach du PSG (2011-2013) connaît la victoire en Ligue des champions. En effet, il a remporté à sept reprises. Deux fois en tant que joueur avec l’AC Milan (1989 et 1990) et cinq fois en tant que coach, encore deux fois avec le Milan (2003 et 2007) et trois fois avec le Real Madrid (2014, 2022, 2024). Dans une interview accordée à Il Giornale, Carlo Ancelotti a été questionné sur le futur vainqueur de la Ligue des champions. Et pour lui, ce sera : « Pas moi, j’ai déjà donné. Mais je dis le Paris Saint-Germain. » Carlo Ancelotti regardera certainement très attentivement la demi-finale entre le PSG et le Bayern Munich, deux de ses anciens clubs.