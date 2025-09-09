Carlo Ancelotti encense Marquinhos, « l’un des meilleurs défenseurs du monde »

Marquinhos a retrouvé son meilleur niveau avec le PSG lors de la saison 2024-2025. Carlo Ancelotti, son sélectionneur au Brésil, s’est montré dithyrambique envers le capitaine du PSG.

Carlo Ancelotti aurait pu être le premier entraîneur de Marquinhos au PSG. Mais le coach italien a quitté le club de la capitale deux mois avant que le défenseur central ne signe à Paris. Douze ans plus tard, les deux hommes se retrouvent en sélection brésilienne, Carlo Ancelotti ayant repris la Seleçao cet été, après quatre ans au Real Madrid. En conférence de presse, le technicien italien s’est montré très élogieux envers Marquinhos.

« C’est un joueur très important pour l’équipe »

« Marquinhos est un excellent défenseur, l’un des meilleurs au monde, qui possède de l’expérience, du caractère, de l’intelligence et qui est un excellent capitaine pour l’équipe nationale. Il atteint les 100 sélections avec le Brésil et, ce, à juste titre. C’est un joueur très important pour l’équipe, lance l’ancien coach du PSG dans des propos relayés par L’Equipe. Nous avons beaucoup confiance en lui, en ses capacités techniques, physiques, en son caractère et en sa personnalité. » Selon la presse brésilienne, Carlo Ancelotti devrait laisser au repos le capitaine du PSG contre la Bolivie demain soir, en vue de la longue saison qui l’attend avec le PSG et la Seleçao.