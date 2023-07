Présent en conférence de presse cette nuit, Carlo Ancelotti a une nouvelle fois été interrogé sur le cas Kylian Mbappé. Et le technicien italien garde sa ligne directrice.

Le feuilleton Kylian Mbappé n’a visiblement pas fini de faire couler beaucoup d’encre. Il faut dire qu’étant donné sa situation contractuelle et sa non volonté de prolonger son contrat, le Bondynois place le PSG dans une situation des plus précaires. Le board rouge et bleu a d’ailleurs réagi en mettant à l’écart sa superstar durant sa tournée estivale au Japon. Reste que la position parisienne est, elle aussi, précaire puisque le numéro 7 garde le lead dans ce dossier. Surtout qu’un départ durant l’intersaison ne parait nullement à l’ordre du jour.

Carlo Ancelotti botte en touche pour Kylian Mbappé

Car oui, pourquoi le Real Madrid, principal candidat à sa venue, bougerait ses pions cet été alors que Kylian Mbappé pourrait débarquer libre dans moins d’un an ? Et en attendant d’y voir un peu plus clair dans ce dossier, Carlo Ancelotti, le coach merengue, a une énième fois été interrogé à ce sujet en conférence de presse. L’ancien entraîneur parisien a ainsi délivré une réponse simple et limpide : « Cela ne me dérange pas que vous me posiez des questions sur Mbappé. Je ne répondrais pas, c’est tout. Nous devons avoir de la continuité pendant la saison, a-t-il exposé dans des dires relayés par nos confrères de RMC. Maintenant, il est trop tôt pour faire un jugement sur ce que nous allons faire. Nous ne savons pas encore à 100% ce que nous allons faire. Il y a une saison à venir où nous devons faire preuve d’attitude, d’engagement. »