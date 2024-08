Carlos Soler en prêt avec obligation d’achat à West Ham ?

Carlos Soler fait partie des indésirables du PSG. Alors qu’on l’annonçait proche d’un retour en Espagne, il pourrait finalement prendre la direction de West Ham sous la forme d’un prêt avec option d’achat.

Arrivé au PSG durant l’été 2022 contre 18 millions d’euros, Carlos Soler n’a jamais réussi à s’imposer, que ce soit avec Christophe Galtier ou Luis Enrique. Alors qu’il est encore sous contrat jusqu’en juin 2027 avec les Rouge & Bleu, il n’entre pas dans les plans du coach espagnol et a été invité à se trouver une porte de sortie. Ces dernières semaines, on parlait d’un possible retour en Espagne. La piste la plus chaude semblait mener à la Real Sociedad, qui en avait sa priorité pour remplacer Mikel Merino, qui doit rejoindre Arsenal. Mais selon les informations de Foot Mercato, cette opération demeure complexe, notamment en raison du salaire de l’international espagnol.

Les discussions avancent bien

Depuis plusieurs jours, le numéro 28 du PSG est associé à West Ham. Julen Lopetegui, coach des Hammers, souhaite en faire une pièce maîtresse de son équipe. Selon le média footbalistique, le club londonien pousse fort pour s’offrir les services de Carlos Soler. Si l’affaire est encore loin d’être finalisée, les discussions avancent bien entre les deux équipes. Ils négocieraient les contours d’un prêt avec une option d’achat obligatoire supérieure à 20 millions d’euros, avance Foot Mercato. Le PSG et West Ham ont dix jours pour finaliser un accord.