Ce samedi soir (21h sur Canal Plus Foot et Canal Plus Sport 360), le Stade Brestois 29 et le PSG s’affrontent à l’occasion de la 27e journée de Ligue 1. Une rencontre qui doit permettre aux Rouge & Bleu de rapidement oublier l’élimination en Ligue des champions.

Pour le match d’après, le PSG doit vite se replonger dans le quotidien de la Ligue 1 afin de conserver ses distances avec ses poursuivants au classement. Privé de cinq joueurs, Christophe Galtier a tout de même aligné une équipe compétitive avec les titularisations de Marco Verratti, Lionel Messi et Kylian Mbappé, capitaine du soir. Petite surprise, Carlos Soler débute la rencontre, tout comme les Titis Warren Zaïre-Emery et Timothée Pembélé.

La feuille de match de Brest / PSG

27e journée de Ligue 1 – Stade : Francis Le Blé – Horaire : 21 heures – Diffuseurs : Canal Plus Foot et Canal Plus Sport 360 – Arbitre : Marc Bollengier – Arbitres assistants : Mathieu Grosbost et Julien Aube – Quatrième arbitre : Abdelatif Kherradji – VAR : Hamid Guenaoui et Ruddy Buquet

Le XI du Stade Brestois : Bizot – Fadiga, Darit, Duverne, Brassier – Lees-Melou (c) – Honorat, Magnetti, Belkebla, Del Castillo, Mounié Banc : Blazquez, Chardonnet, Herelle, Locko, Dembélé, Lemarchal, Elis Martinez, Le Douaron, Arconte

: Bizot – Fadiga, Darit, Duverne, Brassier – Lees-Melou (c) – Honorat, Magnetti, Belkebla, Del Castillo, Mounié Le XI du PSG : Donnarumma – Pembélé, Danilo, Ramos, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Verratti, Ruiz – Soler – Messi, Mbappé (c) Banc : Rico, Letellier, Bernat, Bitshiabu, Vitinha, Sanches, Gharbi, Ekitike

Fil du match