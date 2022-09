Carlos Soler sur son arrivée au PSG : « Je me sens très fier et très excité »

Le PSG a officialisé le recrutement de Carlos Soler ce jeudi soir. Le milieu de terrain espagnol a signé un contrat de cinq ans avec les Rouge & Bleu. Sixième recrue du mercato estival, après Vitinha, Hugo Ekitike, Nordi Mukiele, Renato Sanches et Fabian Ruiz, Soler a hâte de commencer cette nouvelle aventure dans sa carrière.

Son sentiment après avoir rejoint le PSG

« Je voudrais remercier tout le monde pour l’accueil que j’ai reçu. Je suis très heureux ! C’est une nouvelle aventure dans ma carrière, la première en dehors de Valence et en dehors d’Espagne, et je me sens très fier et très excité à l’idée de commencer à travailler avec mes coéquipiers ! J’ai hâte de les rencontrer et de tout donner pour ce maillot« , indique Carlos Soler pour PSG TV.

Comment te décrirais-tu sur le terrain ?

« J’ai toujours été un joueur très travailleur. J’essaie de m’adapter à ce que l’entraîneur me demande. S’il a besoin de moi à n’importe quel poste sur le terrain, je donnerai le maximum. C’est ce que j’ai fait toutes ces années à Valence, et même en équipe nationale. J’ai joué à plusieurs postes et je me rends toujours disponible pour l’équipe. Je pense que c’est l’une de mes plus grandes qualités.«

Le Parc des Princes et les supporters du PSG

« Ce sera la première fois ! Je n’y ai jamais joué, et j’ai hâte de pouvoir fouler cette pelouse bientôt. Mardi, nous jouons notre premier match de Champions League au Parc des Princes, et ce sera l’occasion de le découvrir. Je suis sûr que ce sera une grande fête pour tout le monde et pour les supporter. Je veux leur dire que je suis très reconnaissant de l’accueil que j’ai reçu ! Je vais donner tout ce que j’ai et je rendrai cette affection sur le terrain.«