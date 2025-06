Carmona : « Le PSG, l’un des meilleurs clubs du monde »

Ce mercredi, les Féminines du PSG ont lancé leur mercato avec la signature d’Olga Carmona. La joueuse est ravie de rejoindre l’un des meilleurs clubs du monde.

Les Féminines du PSG ont frappé un grand coup en s’offrant Olga Carmona, ancienne capitaine du Real Madrid et championne du monde avec l’Espagne. La défenseure (24 ans) a signé un contrat de trois ans avec les Rouge & Bleu, soit jusqu’en juin 2028. Après avoir signé son contrat, Olga Carmona s’est confiée à PSG TV.

Sa signature au PSG

« Je suis fière d’être ici. Je suis très heureuse de faire partie de ce grand club et je suis venu ici pour gagner. Je veux gagner beaucoup. Je suis heureuse d’être ici et j’espère pouvoir entrer dans l’histoire. »

Son choix de signer au PSG

« Le Paris Saint-Germain est l’un des meilleurs clubs du monde. Personnellement, j’avais besoin d’un nouveau défi, de nouvelles ambitions et je savais que le PSG était intéressé par moi. J’ai décidé de venir à Paris, une nouvelle ville, une nouvelle langue, mais je suis sûr que je vais m’adapter rapidement et j’ai hâte de relever ce défi. »

Ce qu’elle peut apporter au PSG

« Même si je suis une jeune joueuse, je pense que j’ai vécu des expériences très importantes, et je pense que je peux apporter cette expérience européenne que j’ai. Je suis impatiente de commencer cette nouvelle aventure à Paris.«

Ses objectifs

« Mes objectifs personnels sont de faire mieux que ce que j’ai fait dans le championnat espagnol. Et au niveau collectif, j’aimerais remporter le plus grand nombre de titres possible et bien figurer dans toutes les compétitions. »

A voir aussi : Karchaoui : « J’aime ce groupe, j’aime ce club »

Un message pour les supporters

« J’espère que les supporters aimeront ce que je donne sur le terrain, et j’espère qu’en tant qu’Espagnole, je pourrai écrire la même histoire que tous les Espagnols qui ont joué dans l’équipe masculine. »