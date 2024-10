Carnet noir – Abdelaziz Barrada nous a quittés

C’est avec tristesse que l’on apprend ce vendredi matin le décès d’Abdelaziz Barrada. Formé au PSG, l’international marocain a été victime d’une crise cardiaque. Il n’avait que 35 ans.

Le PSG est en deuil. Hier, Adlelaziz Barrada, formé au PSG sans avoir eu la chance de jouer avec l’équipe première en professionnel, a été victime d’une crise cardiaque. Durant sa carrière, il aura connu huit autres clubs, mais également les joies de la sélection marocaine avec 28 sélections (4 buts) L’ancien milieu offensif, qui avait pris sa retraite en 2021, est décédé à l’âge de 35 ans.

Un hommage au Vélodrome

Dans un communiqué, le PSG a tenu à présenter ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches d’Abdelaziz Barrada. Marseille, club pour lequel il a joué deux ans ( 2014-2016, 45 matches, trois buts) a aussi tenu à saluer sa mémoire. Lors du Classico de dimanche soir, un hommage lui sera rendu avant le coup d’envoi. La rédaction de Canal Supporters adresse ses sincères condoléances à la famille et aux proches d’Abdelaziz Barrada.