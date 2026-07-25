Carrick : « Le PSG, une fantastique équipe à regarder »

Michael Carrick va affronter le PSG avec Manchester United lors d’un match amical le 8 août. L’entraîneur des Mancuniens s’est montré élogieux envers les Rouge & Bleu.

Le PSG va reprendre le chemin de l’entraînement lundi. Avant son premier match officiel contre Aston Villa lors de la Supercoupe d’Europe le 12 août prochain, le club de la capitale va jouer deux matches amicaux, contre Majorque le 5 août et Manchester United le 8 août. Au micro de Prime Video, Michael Carrick, le coach des Red Devils, a été interrogé sur les doubles champions d’Europe. Et l’ancien milieu de terrain n’a pas tari d’éloges sur l’équipe de Luis Enrique.

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« J’aime la manière dont ils jouent au milieu »

« Ils gagnent, mais c’est plus leur style qui me plaît. J’aime la manière dont ils jouent au milieu, les connexions, les passes courtes. Pour un milieu de terrain (c’était son poste quand il était joueur, NDLR), c’est si excitant de voir comment ils attaquent l’espace. C’est le rêve de tout milieu de conserver autant le ballon. Tu distribues et tu reçois. C’est une fantastique équipe à regarder. »